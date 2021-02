Vapnagaards lejligheder er renoverede og i god stand. Foto: Lars Skov

Frygter coronaledighed gør hel bydel til udsat boligområde

Stigende ledighed og mange kortuddannede kan få Vapnagaard med næsten 4.000 indbyggere på ubehagelig liste.

Helsingør - 05. februar 2021 kl. 04:22 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Boligområdet Vapnagaard i Helsingør med knap 4.000 beboere bliver ofte udpeget som et af landets mest velfungerende og trygge almennyttige boligområder - og mange vil bo der.

Alligevel frygter forvaltningen i Helsingør Kommune, at en kombination af mange kortuddannede og en stigende coronaledighed kan få konsekvenser i forhold til ghettolovgivningen. Frygten er i første omgang, at området får status af »udsat boligområde« allerede i 2022 - og altså ikke ghetto. Det kan blandt andet betyde, at områdets daginstitutioner kun må have 30 procent børn fra Vapnagaard.

Det er baggrunden for, at Social-og Beskæftigelsesudvalget på næste møde skal tage stilling til en midlertidig anvisningsaftale, som skal komme et stempel som udsat i forkøbet. Det handler blandt andet om at få flere studerende til at flytte ind i de mindste lejligheder.

- Det er ingen hemmelighed, at en del af vores beboere arbejder i lavtlønsjob indenfor eksempelvis caféer og restauranter. Men det er nok for tidligt at sige, hvor slemt det. Men vi har valgt at gå positivt ind i anvisningsaftalen.

- Vi vil gerne have eksempelvis flere unge og studerende ind. Vi tror på, at et område med en blandet beboerskare er det bedste. Og vi er glade for, at hverken beboere i 1. eller 5-værelser, skal frygte for deres bolig, siger Anje Holmstad, som er afdelingsformand for Vapnagaard, der er landets næststørste boligafdeling.

Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget Marlene Harpsøe(DF) tror umiddelbart også på aftalen.

- Jeg kan naturligvis ikke garantere noget. Men vi har sidste år haft et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere, så meget går godt. Men det kræver også, at vi tør satse og prioritere penge på eksempel aktivering, siger Marlene Harpsøe.

