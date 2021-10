Borgmester Benedikte Kiær (K) afventer socialminister Astrid Krags (S) forslag til prioriteringer på socialområdet. Foto: Arkiv

Send til din ven. X Artiklen: Frustreret over millionbesparelser: - Regeringen tager os ikke alvorligt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Frustreret over millionbesparelser: - Regeringen tager os ikke alvorligt

Borgmester Benedikte Kiær (K) pointerer, at det langt fra kun er Helsingør Kommune, der har udfordringer med at få økonomi og serviceniveau til at hænge sammen på det specialiserede socialområde. Hun efterlyser handling fra Christiansborg.

Helsingør - 25. oktober 2021 kl. 09:51 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

- Jeg kan ikke fortælle, hvor vi kommer til at spare, for det ved vi ikke endnu. Vi venter stadig på, at vi får nogle anbefalinger fra socialministeren, og dem er jeg meget spændt på. Hun (ministeren, red.) mener, at vi kan begrænse de stigende udgifter på området ved at prioritere klogere, så jeg glæder mig til at se, hvordan vi kan det, lyder det fra borgmester Benedikte Kiær (K) på spørgsmålet om, hvor besparelserne på det specialiserede socialområde vil ramme.

Hun erkender, at det må være frustrerende for borgerne ikke at vide, hvor sparekniven rammer, men pointerer, at alle alligevel nok er mest interesserede i, at besparelserne findes på det bedst oplyste grundlag. Og så understreger hun, at ingen - hverken hende selv eller nogen andre i Byrådet - synes, at det er en rar beslutning at skulle finde 44 millioner kroner på et område, der i forvejen er presset.

- Det er rigtig frustrerende, at vi skal spare så mange penge, og jeg må bare sige, at min frustration særligt er rettet mod Christiansborg, som jeg må konstatere, ikke prioriterer det her område. Der er ingen opbakning til de muligheder, der er for at rette op, og vi er jo langt fra alene. Det er næsten alle kommunerne, der har de her udfordringer, siger hun og tilføjer, at Folketinget og regeringen i stedet slår kommunerne oven i hovedet med, at de ikke gør det godt nok.

- Vi får at vide, at vi skal sikre borgernes rettigheder, at de får, hvad de har ret til, og at vi skal gøre det med høj socialfaglig kvalitet. Samtidig får vi at vide, at vi må prioritere inden for området og finde besparelserne her.

Mangler fem milliarder Borgmesteren henviser til, at Kommunernes Landsforening tidligere på året annoncerede, at der var brug for at få tilført fem milliarder kroner til det sociale område, hvis man alene ønskede at opretholde det serviceniveau, der er i dag. Men KLs forhandlinger med regeringen endte ikke med en stor pose penge, og i stedet blev det besluttet, at kommunerne gennem prioriteringer selv måtte finde pengene til området.

- Jeg synes, det er ganske unfair. Det tvinger os ud i at gøre nogle af vores tilbud dårligere, samtidig med at de siger, at vi skal sikre en høj socialfaglig kvalitet. Der er modsigende, siger hun og peger på et dilemma, som Helsingør Kommune er endt i.

- Lad mig komme med et eksempel. På landsplan er antallet af personer med autisme steget med 150 procent over de seneste ti år. I Helsingør er antallet steget med 360 procent. Det er jo ikke fordi, der fødes flere med autisme her, men fordi vi har nogle gode tilbud, som folk flytter til kommunen for. Med de prioriteringer vi er blevet pålagt fra staten, så kan det bedre betale sig at lave dårligere tilbud.. Det kan jo ikke være rigtigt, at det er der, vi skal hen, siger hun.

Læs hvad de andre aftalepartier bag Budget 2022 tænker om de kommende besparelser på de næste sider.

relaterede artikler

Millionbesparelser rammer kommunens udsatte: Dét frygter foreninger 22. oktober 2021 kl. 04:12

DEBAT: Skuffende budgetforlig 15. oktober 2021 kl. 09:49

Her er EL's alternative budget 12. oktober 2021 kl. 04:48