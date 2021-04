Frontpersonalet er kommet bag i køen: Alene i Helsingør venter 500 medarbejdere stadig på vaccinen

Pausen af AztraZeneca-vaccinen og en ændring af vaccinationsprogrammet, hvor man fremover primært bliver tilbudt vaccination efter alder, har således betydet, at en del sundhedspersonale stadig mangler at blive vaccineret.

Alene i Helsingør Kommune drejer det sig om cirka 500 ansatte, der endnu ikke er færdigvaccineret. Det oplyser Helsingør Kommune til Frederiksborg Amts Avis, men billedet er det samme i andre nordsjællandske kommuner, og derfor er formand for FOA i Nordsjælland, Lene Lindberg, »virkelig bekymret over situationen«.

Af hensyn til personalet - samt af hensyn til borgerne - håber Centerchef for Sundhed og Omsorg i Helsingør Kommune, Margrethe Kusk Pedersen, at der snarest kommer gang i de målrettede vaccinationer igen.

- Vores vurdering er, at vi allerede har vaccineret så meget frontpersonale, at vi kan klare den," sagde Sundhedsstyrelsens Søren Brostrøm i forbindelse med den danske pause af den britiske vaccine, hvor han dog understregede, at der stadigvæk er behov for at passe på sundhedsvæsenet.