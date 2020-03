Frokostmøde med Charlotte Rørth

Journalist Charlotte Rørth kommer og taler om "Gud, du er jo lige her - Sådan lever jeg med min tro". Det er også titlen på Charlottes 3. bog om at møde Jesus og de konsekvenser, det har fået for hende. Foredraget handler blandet andet om, hvordan man kan leve som troende i Danmark i dag.