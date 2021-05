Fritidsklub hørte høj musik: Så kom truende mand med hammer

En 73-årig mand fra Helsingør blev torsdag eftermiddag sigtet for at skabe uro og uorden i Abildtræets Klub. Her var han klokken 13.55 mødt op med en hammer og ville ødelægge en højtaler, da han var irriteret over, at klubben tidligere havde spillet musik. En medarbejder fra klubben fik talt manden fra sit forehavende, og han forlod derefter stedet. En patrulje fandt senere på dagen frem til manden og sigtede ham for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.