Fritgående tyre skaber nervøsitet

Helsingør - 20. november 2017

Stik imod aftalen med Helsingør Kommune holder en landmand tyre på området Den Grønne Vestkile, hvilket har gjort forbipasserende utrygge. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Hvert år valfarter turister til Pamplona for at flygte fra tyre i jagten på et adrenalin-rush. Helt samme eventyrlyst er der ikke hos personer, der går tur i det fredede naturområde, Den Grønne Vestkile, i Helsingør. Her har forpagteren af området, landmand Lars Wichmand, ladet tyre gå rundt, selvom det er imod aftalen med Helsingør Kommune. Og det gør lokale forbipasserede nervøse, oplyser kommunen, der har modtaget henvendelser fra flere utrygge borgere. Det fremgår af en skriftlig orientering fra Center for By, Land og Vand til Teknik, Miljø og Klimaudvalget forud for seneste udvalgsmøde.

Voksne tyre fjernet Ifølge orienteringen til udvalget har kommunen flere gange forsøgt at få Lars Wichmand til at fjerne tyrene op området, hvilket først blev igangsat, da man truede med at ophæve forpagtningsaftalen. Lars Wichmand oplyser, at han har fjernet de voksne tyre fra området, men fortsat har ungtyre gående.

- Det er tyre, som er vokset op på området og går her sammen med deres mor. I Hellebæk Kohave har man også tyre gående rundt, men det er der ikke nogen, der klager over, siger Lars Wichmand.

Tyrene på Den Grønne Vestkile er ét af to kontraktbrud, der har ført til, at Helsingør Kommune har meddelt Lars Wichmand, at man ikke vil forlænge forpagtningsaftalen fra 2019. Det andet kontraktbrud går på, at landmanden har haft for mange kvæg på området og dermed et for stort græsningstryk i forhold til aftalen.

For mange kvæg Som tidligere beskrevet i Frederiksborg Amts Avis skabte sagen heftig debat på Facebook, hvor 339 personer skrev under på en underskriftsindsamling til fordel for Lars Wichmand. På den anden side stod blandt andre Hellebæk Kohaves Venner, som fastholdt, at områdets formål er natur og ikke landbrug.

Lars Wichmand selv erkender, at der er sket kontraktbrud, men er uenig i præmissen for kontrakten.

- Området har i årtier været landbrugsområde med både kvæg og afgrøder. Skal det hele til at være uberørt natur? Jeg mener i øvrigt ikke, at det gavner biodiversiteten at skære ned på græsningsniveauet. Tværtimod, siger Lars Wichmand.

Han hev i sin utilfredhed fat i to byrådsmedlemmer, Jan Ryberg og Anders Drachmann, for at få dem til at kigge på sagen, men efter orienteringen i Teknik, Miljø og Klimaudvalget tyder det ikke på, at sagen bliver taget op politisk.

- Der er enighed i udvalget om, at landmanden selvfølgelig skal overholde den aftale, der er indgået. Der er ikke er noget at komme efter, siger formand for udvalget, Johannes Hecht-Nielsen (V).