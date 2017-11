Foto: Bjørn Ambjørn/Arkiv Foto: Bjørn Armbjørn

Send til din ven. X Artiklen: Friskole kapper båndene til omstridt fond Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Friskole kapper båndene til omstridt fond

Helsingør - 01. december 2017 kl. 04:55 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helsingør Privatskole har besluttet at betale en gæld på 150.000 kroner tilbage til den omstridte Dikev Fond, der ikke længere vil have en repræsentant i bestyrelsen.

Som tidligere beskrevet i Frederiksborg Amts Avis har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Undervisningministeriet sat Helsingør Privatskole under tilsyn. Skolen er en muslimsk friskole, og tilsynet blev igangsat, efter at Kristeligt Dagblad havde kædet Helsingør Privatskole og tre andre friskoler sammen med Dikev Fonden, der skulle have bånd til den tyrkiske, islamistiske organisation Milli Görüs. Læs også: Helsingør Privatskole sat under tilsyn

Tilsynet har blandt andet til formål at undersøge skolens økonomi, herunder hvordan skolen bruger sit tilskud fra staten. Derudover undersøges skolens uafhængighed og hvorvidt, skolen lever op til danske værdier i undervisningen.

Betaler gæld tilbage I Kristeligt Dagblad kunne man læse, at Helsingør Privatskoles lokaler på Fabriksvej var ejet af Dikev Fonden. Sandheden er imidlertid, at Helsingør Erhvervspark ejer bygningen, men skolen har indtil for nylig haft forbindelse til fonden.

Af en række dokumenter, der er sendt fra Helsingør Privatskole til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, og som Frederiksborg Amts Avis har fået aktindsigt i, fremgår det, at skolen har skåret båndene til Dikev Fonden. Det er sket ved, at skolen har betalt en gæld på 150.000 kroner tilbage til fonden, ligesom at fonden ikke længere har en repræsentant i skolens bestyrelse.

I et brev fra Dikev Fonden skriver bestyrelsesformand Latif Ibisoglu, at fonden ikke ønsker, at friskolers omdømme skades ved forbindelse til Dikev Fonden.

Helsingør Privatskole adskiller sig fra kommunens øvrige skoler blandt andet ved at have undervisning på tyrkisk og være fritaget fra at undervise i faget Kristendom. I stedet undervises i Religion, der som paraply dækker en stribe forskellige trosretninger, herunder Islam og Kristendom. En undersøgelse foretaget af Cepos af skolernes undervisningseffekt i 2015/16 scorede Helsingør Privatskole højest af alle skoler i kommunen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Helsingør Privatskole.