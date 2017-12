Foto: Blonde + Co

Fremadstormende band fra USA giver eksklusiv koncert

Helsingør - 27. december 2017 kl. 21:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

The Last Bandoleros, der spiller 2. februar på Kulturværftet, bliver blandt andet hyldet af magasinet Rolling Stone. Det er ikke sket før, men nu præsenterer Kulturværftet et amerikansk band, der er på nippet til det store gennembrud i hjemlandet. The Last Bandoleros spiller et yderst originalt og iørefaldende mix af tex-mex, pop, country og rock'n'roll med helt forrygende vokalharmonier på toppen, der minder ikke så lidt om The Beatles, lyder det fra Kulturværftet.

The Last Bandoleros har rødder i San Antonio, Texas, og er udråbt til at blive det næste store på den amerikanske musikscene. Medier som Rolling Stone, People Magazine og Entertainment Weekly har alle bandet på deres respektive 'De bliver store i 2018' lister.

Det er derfor ikke så mærkeligt, at bandet netop har skrevet kontrakt med Warner Music Nashville og et af USA's største musik booking-agenturer.

The Last Bandoleros udsendte i 2016 en EP med seks sange, som straks spredte sig med lynets hast på de sociale medier. Sting blev stor fan af bandet og inviterede dem med på sin tour i Sydamerika, hvilket udviklede sig til også at omfatte Stings tour i USA og en række europæiske lande.

Bandet deler for øjeblikket deres tid mellem studiet, hvor sange til ét nyt album indspilles, og en USA turné med legendariske Los Lobos. Det nye album udkommer først i 2018, og bandet der buldrer frem i USA kan opleves live på Kulturværftet 2. februar. The Last Bandoleros består af Jerry Fuentes (vokal og guitar), Derek James (vokal og guitar), Diego Navaira (bas, vokal og trommer) og Emilio Navaira (vokal)

Billetter sælges på kuto.dk og i Kulturværftets reception.