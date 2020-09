Artegeardit er kend for numre som Lov Mig 1 Ting, Gothersgade og titelnummeret Idiot. Foto: Pressefoto

Fremadstormende Artegeardit rapper på Kulturværftet

2019 var et uforglemmeligt år for Artigeardit. Nu er rapperen klar til at tage tingene til næste niveau med sit nye album Idiot, der har fået flotte roser af toneangivende medier. Som led i sin igangværende Danmarksturne lægger rapperen vejen forbi Kulturværftets Store Scene den 2. oktober. På det nye album finder vi bl.a. singlerne Lov Mig 1 Ting, Gothersgade og titelnummeret Idiot featuring Karl William. Anmelderne roser det nye album og skriver følgende: