Frelsens Hær mangler frivillige i travl butik

Hun oplyser, at lagerbeholdningen af genbrugsvarer har haft vokseværk under nedlukningen, og at behovet for hjælpsomme ildsjæle ligeledes er vokset. Et behov, der i sidste ende har betydning for butikkens overskud, der går til Frelsens Hærs sociale arbejde.

- Alle led i arbejdet påskønnes med stor taknemmelighed. Vi har brug for folk, der kan lide at betjene kunder, folk, der nyder at arbejde bag kulisserne med sortering af varer, folk, der har sans for indretning og dekoration og folk, der har blik for genbrugsfund. Kort sagt alle, der vil være med til at gøre en forskel for andre, siger Birthe Pedersen.