Se billedserie Ambassadør Caroline Ferrari mødte både elever og borgmestre fra Fredensborg og Helsingør kommuner.

Fransk ambassadør-besøg

Helsingør - 08. maj 2019 kl. 08:36 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I denne uge er Espergærde Gymnasium og HF vært for en stor gruppe franske udvekslingselever fra Montpellier og Bergerac, og det gav anledning til et besøg fra den franske ambassadør, Caroline Ferrari, mandag.

Torvet var pyntet med franske, europæiske og danske flag, da de spændte lærere og elever på Espergærde Gymnasium og HF for første gang kunne åbne dørene for en ambassadør. Det er samtidig den franske ambassades første skolebesøg, siden Caroline Ferrari tiltrådte i oktober sidste år.

Skolens rektor, Henrik B. Bæch, startede med at byde ambassadøren velkommen, hvorefter der var taler af bestyrelsesformand Thomas L. Pedersen, viceborgmester i Helsingør kommune Henrik Møller, og selvfølgelig ambassadøren selv.

Fælles for talerne var, at de især lagde vægt på vigtigheden af, at uddannelserne samarbejder på tværs af grænser.

- Vi står i dag overfor rigtig mange fælles udfordringer, som vi skal finde internationale løsninger på. Derfor er vi også med i Erasmus-samarbejdet med en ambition om, gennem uddannelse, at fremme fred i verden, sagde Henrik B. Bæch blandt andet i sin tale.

Denne pointe understregede ambassadøren yderligere:

- Vi lever i et fælles Europa og skal skabe en fælles fremtid sammen. Kun ved at stå skulder ved skulder kan vi møde udfordringerne i den globale verden. Jeg håber, at samarbejdet mellem jeres uddannelser kan ruste jer til netop dette, erklærede hun.

Efter talerne underholdt eleverne med indslag på både fransk og engelsk, hvor de fortalte om deres oplevelser med at studere sammen, samtidig med at de på skift er gæster og værter for hinanden.

- Jeg er meget imponeret over vores elever, som jeg synes gjorde et godt indtryk, og selvfølgelig også vores sproglærere, der har lagt et stort arbejde i forberedelserne. Besøget er et skulderklap fra den franske stat til skolen og lærerne, og det er vi meget stolte over, forklarer Thomas L. Pedersen.

Espergærde Gymnasium og HF er en af de skoler i Danmark, der tager imod flest franske udvekslingsstuderende hvert år og har længe prioriteret udvekslingsprogrammer højt.

- Det er vigtigt i vores globaliserede verden, at eleverne lærer andre lande at kende, og at de bliver åbne overfor andre kulturer. Derfor er bestyrelsen og ledelsen på Espergærde Gymnasium også enige om at opretholde vores omfattende udvekslingsprogram, understreger Henrik B. Bæch.