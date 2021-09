Se billedserie Som det ses er der stadig et stykke vej før molen er helt "lappet" til, og fyrtårenet er heller ikke på plads endnu. Foto: Philip Horup

Fragtskib kolliderede med mole: Reparationen har taget tre gange så lang tid som ventet

Det er snart ti måneder siden et fragtskib kolliderede med den sydlige mole i Helsingør Havn. Reparationsarbejdet har været vanskeligt og forsinket

Helsingør - 15. september 2021 kl. 04:10 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

1. december sidste år mistede fragtskibet Danita kontrollen under indsejling i Helsingør Havn. Skibet kolliderede ganske voldsomt med sydmolen, da en drilsk vind og ligeså strøm snød kaptajnen. Sammenstødet medførte, at molen blev totalskadet, og det flotte røde fyr på molehovedet var sågar i overhængende fare for at styrte i vandet.

Derfor var det umiddelbart efter ulykken akut nødvendigt at udføre midlertidige reparationer på molen, så den blev sikret mod yderligere sammenstyrtning, ligesom fyret blev løftet ud af sin sokkel. Molen har ikke lignet sig selv siden, og der er stadig kraner og gravemaskiner i gang på molens spids. Havnechef i Helsingør Havn Jesper Schrøder regner med at arbejdet vil tage to uger endnu.

- Der mangler nogle overfladiske ting, og så skal fyret løftes tilbage på plads. Vi håber, at arbejdet er færdig hurtigst muligt, siger havnechefen.

Opgaven har været i udbud, og det blev entreprenørvirksomheden Per Aarsleff, som fik ansvaret.

Var skippers skyld Materialerne, som er blevet benyttet i forbindelse med helingen af molen, kræver en bestemt temperatur, hvorfor arbejdet først gik i gang i begyndelsen af juli i år. I den sammenhæng fortalte havnechef Jesper Schrøder, at arbejdet forventeligt ville tage en måneds tid, men det ender altså med at tage i hvert fald tre gange så lang tid. Det skyldes ifølge Jesper Schrøder en kombination af flere udfordringer.

- Vandbyggeri er altid vanskeligt. Vi har også nogle færgelinjer at tage hensyn til. Og så skyldes det forsinkelser på byggematerialer, siger havnechefen, som understreger, at han er meget tilfreds med samarbejdet med Per Aarsleff og deres arbejde på molen.

Kaptajnen på Danita påtog sig straks skylden for ulykken, hvorfor der er tale om en forsikringssag. Tidligere har havnechef Jesper Schrøder vurderet, at prisen løber op i et tocifret millionbeløb. Hvilken betydning forsinkelserne får for prisen, ønsker han til gengæld ikke at vurdere, men det er sikkert at sige, at forsinkelser sjældent gør noget godt for prisen. Ifølge havnechefen er der stadig god dialog mellem parterne om finansieringen.

- Kaptajnen vedkender sig det fuldstændigt - der er heller ikke noget at rafle om, siger han.

Mole stærkere fremover Der skete heldigvis ingen personskade i forbindelse med fragtskibets møde med molen. Skulle uheldet være ud en anden gang, vil en mulig kollision givetvis gå endnu hårdere ud over fartøjet, da sydmolen er blevet hærdet yderligere til fremtiden.

- Den bliver væsentlig stærkere. Der kommer meget mere stål ind i konstruktionen, så den er ikke god at sejle ind i, forklarer havnechef Jesper Schrøder.

Det var et skib lastet med flis, som tordnede ind i molen. Skibene i Helsingør Havn må maksimalt være 150 meter lange.

