Træflis fra Estland bliver det første af 13 planlagte fragtskibe, der skal losse træflis fra Kongekajen.Sæsonens flisskibe skal kobles på el-nettet på Kongekajen, oplyser havnechef Jesper Schrøder. Det første kommer efter planen på mandag i næste uge. Foto: Allan Nørregaard (arkiv)

Fragtskib fra Estland bliver det første af 13 skibe med flis

Helsingør - 28. september 2020 kl. 19:40 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

3.300 ton træflis fra Estland ankommer med skib til Kongekajen i Helsingør i ugen før efterårsferien. Hvis vejret arter sig, vil skibet ankomme mandag den 5. oktober af afsejle igen onsdag den 7. oktober.

Læs også: Mere træflis skal losses på Kongekajen

Helsingør Selvstyrehavn oplyser, at det bliver fyringssæsonens først fragtskib lastet med træflis til Helsingør Kraftvarmeværk. Fragtskibet vil, hvis alt går vel, blive koblet til kajens el-net, så skibet generer så lidt som muligt.

Skiben med træflis er det første ud af i alt 13 planlagte skibe, der skal fragte træflis fra Tyskland, Estland og Letland til Helsingør Havn, hvorfra flisen vil blive lastet på lastbiler og transporteret videre til Helsingør Kraftvarmeværk.

- I Helsingør Havn er vi stolte af, at kunne bidrage til den grønne omstilling og den bæredygtige varme- og el-forsyning ved at modtage fragtskibe med træflis til Helsingør Kraftvarmeværk. Den bæredygtige træflis er med til at reducere CO2 udledningen fra kraftvarmeværket med 90 procent i forhold til produktion med naturgas, ligesom transporten til havs også betyder, at lastbilerne skal køre betydeligt færre kilometer på de Nordsjællandske veje. Det er godt for os alle og miljøet, udtaler Jesper Schrøder, havnechef i Helsingør Havn i en pressemeddelelse.

Elektrikere på arbejde

Planen er, at der skal fragtes i alt 31.500 tons træflis via Helsingør Havn til Helsingør Kraftvarmeværk fra uge 41 til og med uge 11 i det nye år. I gennemsnit vil der i perioden anløbe to fragtskibe om måneden, og der vil ikke anløbe flisskibe i efterårsferiens uge 42 og heller ikke i juleferien.

- Vi arbejder for øjeblikket på, at sæsonens flisskibe kan kobles på el-nettet på Kongekajen. Det kan være lidt vanskeligt, fordi fragtskibene anvender forskellige el-tavler og el-stik, og skibene er ikke er vant med sådan forventning. Men vi gør, hvad vi kan, og når det første fragtskib lægger til kaj den 5. oktober, så har vi en el-installatør på kajen, uddyber Jesper Schrøder.

Den grønne omstilling med træflis har de seneste år været omdiskuteret - af mange årsager. Kritikerne mener ikke, at det er muligt at tale om bæredygtigt træflis, hvis - eller når - store dele af den vestlige verdens varmeforsyning omlægges til at komme fra træflis. Det ændrer dog ikke ved, at Helsingør Selvstyrehavn i sin seneste nyhed flere gange understreger den bæredygtige træflis.

- Den grønne dagsorden fylder heldigvis mere og mere. Også her i Helsingør Havn, hvor forsøgsordningen med flisskibe og flislosning i havnen fortsætter i den kommende fyringssæson, fordi selvstyrehavnens bestyrelse ønsker at være med til at løse vores fælles problemer med drivhusgasser. Det er en fornøjelse og en udfordring at arbejde for en bestyrelse, der er fremsynet og parat til træffe de svære beslutninger. I sidste ende handler det jo om, at vi alle bidrager til den grønne omstilling, og i Helsingør Havn ønsker vi at bidrage med så grøn en havnedrift som muligt, udtaler Jesper Schrøder.

