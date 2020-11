Herberget på Fiolgade blev indviet i november sidste år. Her ses en af de nyindrettede sovesale. Foto: Andreas Norrie

Fra vinter til helår: Kommunen vil spare penge ved at holde hjemløse hjemme

Hjemløse skal ikke søge ud af kommunen for at finde overnatning. Ved selv at lave flere pladser på herberg, håber kommunen at spare penge.

Helsingør - 18. november 2020 kl. 12:14 Af Anders Petri Kontakt redaktionen

Hver gang, en hjemløs søger ly for natten på et herberg, kan det koste Helsingørs kommunekasse. Har den hjemløse senest haft adresse i Helsingør Kommune og har overnattet på et herberg i en anden kommune, skal Helsingør betale den respektive kommune.

