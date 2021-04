Fra sorte fremtidsudsigter til sorte tal: - Vi var nødt til at tilbyde noget nyt

Michella Ørtenblad og Peter Ørtenblad foran tøjbutikken der har fået nyt look, Prosecco-maskine og ændrede åbningstider. Foto: Philip Horup

Helsingørs erhvervsliv står stærkere end frygtet ovenpå coronakrisen, og det skyldes blandt andet omstillingsparathed. Mød tre virksomheder der på forskellig vis har formået at slå kapital på krisen

Helsingør er en turismeby, men der har været langt mellem de spenderglade turister i den seneste tid. Det har ramt byens erhvervsliv, da en stor del af byens virksomheder lever helt eller delvist af turisterne, hvor særligt de svenske naboer er savnet. Coronakrisen har netop ramt skævt i forhold til eksempelvis finanskrisen i 2008, hvor krisen ramte økonomien mere bredt. Denne gang har især turismeindustrien og hermed kulturinstitutioner, detailhandel og transportvirksomheder været hårdt ramt, men alligevel er Helsingørs erhvervsliv langt fra sendt til tælling.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at Helsingør klarer sig langt bedre end andre kommuner i Region Hovedstaden målt på eksempelvis udviklingen i ledighed i perioden fra foråret 2020 til foråret 2021.

I perioden er der også flyttet flere virksomheder til kommunen, end der er rykket bort, og det giver borgmester Benedikte Kiær (K) håb for fremtiden.

- Fordelen er, at mange af arbejdspladserne i Helsingør ikke kan udflyttes. Og lige så snart vi åbner op igen, så får vi rygende travlt. Det så vi i sommeren, fordi folk har behov for oplevelser, og dem kan de få i Helsingør, siger hun.

Også på et parameter som byggeaktivitet går det frem i Helsingør, og ifølge borgmester Benedikte Kiær ser det ikke ud til at stoppe foreløbigt.

- Der bliver bygget på livet løs. Faktisk er der en aktivitetsstigning på 24 procent, og vi har været nødt til at ansætte flere sagsbehandlere, fordi vi ikke kan have, der opstår flaskehalse. Det vidner om, at virksomhederne omstiller sig, og at vi er på rette spor, lyder det fra den konservative politiker.

Flere lokale virksomheder har decideret fået deres indtjeningsgrundlag forpurret over natten, men det behøver ikke være et dødsstød. Det er Hospitality Partner fra Kvistgård, Jørgensen & Co fra Helsingør og Hotel Marienlyst tre gode eksempler på. De er alle kommet stærkere end nogensinde ind i 2021 og har fået vendt en kritisk situation til en omsætningsforøgelse. Læs nedenfor, hvordan de klarede skærene:

Hospitality Partner har stadig servicering af hotelbranchen som første prioritet, men de har udvidet forretningen med levering af diverse værnemidler. Foto: PR-foto

Hospitality Partner: - Værnemidler er kommet for at blive, og for os har salg af værnemidler vist sig som en god forretning, siger partner Kim Simonsen fra Hospitality Group i Kvistgård, der normalt servicerer særligt hoteller med diverse produkter, men under coronakrisen har ændret i produktporteføljen og målgruppen. For med hotellernes nedlukning har virksomheden været nødsaget til at finde nye kunder, og samfundets store behov for værnemidler og hygiejneløsninger fik Kim Simonsen og Hospitality Partner til at sadle forretningen om: - Vi har inkorporeret værnemidlerne i nogle af serierne, så vi tilbyder et lækkert design omkring mundbind og håndsprit, der jo ellers ikke er særlig sexet. Det har øget vores omsætning, og vi tror også på det fremadrettet, forklarer partneren.

Hotel Marienlyst har lagt strategien om, så de nu i højere grad satser på wellness-gæster hele ugen. Foto: Kenn Thomsen

Hotel Marienlyst: - I løbet af nedlukningen har vi fået en helt ny forretning. Vi havde godt nok en spaafdeling, hvor mange gæster var glade for at komme i weekenden, men vi havde bildt os ind, at vi ikke for alvor kunne have spagæster i hverdagene, siger Hotel Marienlysts direktør Michael Lauritsen, som udnyttede krisen til at planlægge den fremtidige forretning. Det har været vigtigt for hotellet at gøre sig attraktiv i forhold til nye kundesegmenter, så hotellet er modstandsdygtigt, hvis de bliver ramt på et af deres forretningsområder.

- Da vi undersøgte det seriøst, fandt vi ud af, at vi godt kunne få spaen op at køre hele ugen, og vi er gået fra »business« til »leisure«. Vi kommer ikke tilbage til det, vi kender, for vores marked forsvandt over natten, siger direktør Michael Lauritsen, der mener coronakrisen har været en vigtig lærestreg.

- Kan det virkelig være rigtigt, der skal en krise til, før man ryster posen, funderer han.

Michella Ørtenblad og Peter Ørtenblad foran tøjbutikken der har fået nyt look, Prosecco-maskine og ændrede åbningstider. Foto: Philip Horup

Jørgensen & Co: - Coronakrisen har for os vist sig som en »blessing in disguise«. Vi fik pludselig tid til stoppe op og kigge på os selv som butik, siger ejer Michella Ørtenblad, der særligt kiggede butikkens koncept og stil efter i sømmene:

- Vi syntes ikke, vi kunne åbne op igen med den samme energi. Vi var nødt til at tilbyde noget nyt. Derfor begyndte vi at male og regere og gøre ved. Alt sammen noget, der ikke kan overstås på en weekend, som vi normalt har måtte nøjes med, fortæller hun. Tøjbutikken udnyttede desuden coronakrisen til at ændre en smule på deres drift, og det har givet en rekordgod forårssæson.

- Vi spurgte os selv; hvor kan vi udvikle os, og hvordan kan vi forandre os? Derfor har vi ændret åbningstiderne, så vi nu ekspederer kunderne lidt senere på dagen. Mange pendlere lander først i Helsingør klokken 17.45, og det duer ikke, hvis der er lukket. Onsdag aften har vi nu åbent helt til klokken 20.00, og det har været en stor succes. Vi har faktisk haft den bedste marts måned i 24 år, siger hun.