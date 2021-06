Se billedserie Erhvervs- og Industriforeningens formand gennem de sidste fire år, Jacob Runge Olsen, står har foran foreningens markante ejendom på Stengade 51 i Helsingør. Foto: ALLAN NORREGAARD

Fra selskabelig forening til politisk magtfaktor

En kommune har svært ved at udvikle sig uden et stærkt erhvervsliv. Det må politikerne sande, og derfor er Erhvervs- og Industriforeningen i Helsingør også en vigtig og magtfuld samarbejdspartner, når Helsingør Kommune skal kigge fremad og tegne stregerne for den fremtidige udvikling.

Helsingør - 09. juni 2021 kl. 10:29 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen

I år kan Erhvervs- og Industriforeningen fejre 150 års jubilæum, og det sker i en periode, hvor der lyttes til de input, erhvervslivet kommer med.

Det glæder selvsagt formanden gennem de sidste fire år, Jacob Runge Olsen.

Han selv driver et succesfuldt malerfirma med en halv snes ansatte. Han er født og opvokset i Helsingør, og kender kommunen ud og ind. Og så har han - og den øvrige bestyrelse - en klar opfattelse af, hvorledes Helsingør Kommune skal udvikle sig.

Kultursatsning - En stor industriby bliver vi aldrig - det har vi ganske enkelt ikke erhvervsjord nok til, men så må vi markere os på noget andet, og gøre det, vi er gode til. Politikerne har satset på at gøre Helsingør til en turist- og kulturkommune. Og vi er glade for kommunens kultursatsning. Den mener vi er helt rigtig, for på den område kan vi noget ganske særligt, siger Jacob Runge Olsen og peger blandt andet på byens store hoteller og deres gæster, som giver mange turister til byen.

Men også plast- og medico-virksomheder er en væsentlig del af kommunens erhvervsgrundlag. De skaber grobund for mange underleverandører, tilføjer Runge Olsen .

Vi møder ham i sidehuset til Stengade 51 - en af byens markante og smukke ejendomme, som foreningen ejer. Udover en stribe erhvervslejemål rummer baghuset blandt andet en flot og nyrenoveret teatersal, og det er tanken, at den fremover skal udnyttes til kulturelle aktiviteter og selskabelighed i endnu højere grad end tidligere.

Men først og fremmest er det erhvervslivets ve og vel, der ligger Erhvervs- og Industriforeningen på sinde.

- Vi er en upolitisk organisation, som gerne vil påvirke politikken i kommunen til erhvervslivets bedste, understreger Jacob Runge Olsen.

Ufortjent bundkarakter Det er ingen hemmelighed, at Helsingør scorer bundkarakterer, når Dansk Industri laver sine årlige målinger af erhvervsklimaet i landets kommuner.

Men er det fortjent ?

Ikke altid ifølge Jacob Runge Olsen.

- Nogen gange bunder erhvervslivets opfattelse af erhvervsvenligheden i måske 10 år gamle oplevelser eller anekdoter, man har hørt, Men at det kniber gevaldigt med eksempelvis byggesagsbehandlingen. Det er ingen hemmelighed. Den er en hurdle og udfordrer erhvervslivet. Selvom der er ansat ekstra medarbejdere er antallet af byggesager steget markant, og for kommunen er det åbenbart svært at finde medarbejdere nok til en kompetent byggesagsbehandling, påpeger Jacob Runge Olsen.

Formanden for Erhvervs- og Industriforeningen anfører også, at kommunen og erhvervslivet har fået et meget bedre samarbejde og en bedre dialog om sagerne, men det har været et langt, sejt træk.

Upolitisk Op til det foreståede kommunalvalg kan Erhvervs- og Industriforeningen mærke en øget interesse fra politikernes side.

- Vores input er vigtige, for der sidder ikke mange erhvervsfolk i byrådet, fastslår Jacob Runge Olsen men afviser, at foreningen kunne finde på at stille op som et parti.

- Vi er upolitiske men sat i verden for at varetage erhvervslivets interesser og fremføre deres synspunkter. Og det er det, vi gør, i den bredt sammensatte bestyrelse. Derfor har vi også sat markante fingeraftryk i den netop vedtagede erhvervsplan for kommunen.

Op til kommunalvalget agter Erhvervs- og Industriforeningen også at holde valgmøde, hvor alle partier inviteres til debat om relevante erhvervspolitiske emner.

Valgtema - Vi mener jo, det er relevant at gøre erhvervslivet til et af valgtemaerne. Hele grundlaget for et levende erhvervsliv med gode og driftige arbejdspladser er jo dialog, samarbejde og muligheden for at blive hørt.

- Kommunen skal ikke gå op i at hjælpe os med at drive virksomhed. Det kan vi godt selv finde ud af. Men det er vigtigt, at den lytter til os og er effektiv, når sager skal godkendes. Det handler jo også om smidighed og forståelse, siger Jacob Runge Olsen.

Erhvervs- og Industriforeningen har cirka 200 medlemmer. Det er primært små og mellemstore virksomheder som har fokus på at drive deres egne virksomheder.

Erhvervs- og Industriforeningen lægger stor vægt på, at kommunen tænker i uddannelsesbaner. Det er med til at fastholde kommunens virksomheder, hvis de har nemt ved at få medarbejdere, og derfor skal Helsingør gøre alt, hvad de kan, for at få uddannelser til kommunen.

150 års jubilæet fejres med en stor fest den 4. september.