Se billedserie Vaccinen og glæden strømmer igennem kroppen på Claus Larsen, som nu kan se frem til en mere social og mere omgængelig sommer. Foto: Philip Horup

Fra knivstik til vaccinestik: Claus Larsen glæder sig til at kramme igen

Med en målrettet indsats bliver 130 socialt udsatte samt hjemløse borgere i Helsingør nu vaccineret lokalt. For 56-årige Claus Larsen betyder det, at han kan få sit gode humør tilbage og kan se frem til en kæmpestor krammer

Helsingør - 04. maj 2021 kl. 15:30 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Rusmiddelcentret i Helsingør er pyntet op med flag, og Claus Larsen ankommer i god tid til sin vaccination. Den 56-årige tidligere betonarbejder kommer dagligt på rusmiddelcentret for at få medicin og en snak, men i dag handler besøget om at få et længe ventet stik i den tatoverede overarm. På rusmiddelcentret skal omkring 130 socialt udsatte eller hjemløse personer i de næste dage vaccineres i vante omgivelser, og Claus Larsen er en af de første, der kommer ind til sygeplejersken.

- Jeg er enormt glad for at få tilbuddet. De tager godt imod mig hernede, og når jeg kender personalet, behøver jeg ikke at være nervøs - ellers ville jeg nok hele tiden sidde og kigge ned på kanylen, siger Claus Larsen, der tager vaccinationen helt afslappet, og indsprøjtningen forløber da også både hurtigt og smertefrit.

Blev nemmere ophidset Smertefri og hurtigt overstået har den seneste lange periode ellers ikke ligefrem været for Claus Larsen, der har været psykisk påvirket af corona-pandemien. Den overhængende smittefare er gået ud over humøret og hans sociale liv.

- Jeg glæder mig til, jeg kan omgås andre mennesker normalt igen og især min gamle mor. Det har sat sine spor. Jeg er nemt blevet ophidset - har talt hårdere - og det hele har været meget angstprovokerende. Nu skal jeg forhåbentlig snart have en stor krammer med min mor og min søster igen, siger Claus Larsen, og øjnene lyser op.

Bange for at blive glemt På rusmiddelcentret står koordinator og sygeplejerske Jannie Lund Ejlersen får selve vaccinationerne, imens læge Annett Rios overvåger de vaccinerede efter stikket og sikrer, at de er okay. De er begge to fast tilknyttet centret og kender derfor alle de udsatte personer, der bliver vaccineret. Mange af centrets brugere døjer med andre skavanker, og derfor er det ifølge læge Annett Rios særligt vigtigt, at netop denne gruppe bliver vaccineret, så der om ikke andet er et problem mindre at bekymre sig om.

- Jeg er lykkelig over, at de får vaccinen. Flere har ikke den bedste grundform - så at sige - med forskellige sygdomme, og mange har dårlige lunger, hvorfor de også risikerer at blive mere syge med covid-19, lyder det fra lægen.

Det kan Claus Larsen snakke med om. Da han var yngre, blev han stukket ned, og det har til dels lammet den ene side af kroppen, ligesom lungerne har taget skade. I de første mange år efter knivstikkeriet var Claus Larsen bange, og han hyperventilerede, hvis der var for mange mennesker omkring ham, men »i dag har jeg det fint nok«, som han siger.

Den danske vaccinestrategi har ændret sig utallige gange - blandt andet er vaccinekalenderen blevet omrokeret og udskudt igen og igen - og det har skabt en stor usikkerhed hos Claus Larsen.

- Du kan bande på, jeg har siddet og fulgt med, og når de har droppet vaccinerne fra Johnson & Johnson og fra AstraZeneca, er alt blevet rykket længere og længere. Jeg har været bange for at blive glemt, erklærer han.

Følger med hele vejen Som hjemløs og socialt udsat kan der komme meget i vejen, der kan være mange tanker i hovedet, og det er måske ikke lige hver dag, at e-Boksen bliver tjekket.

Leder af Rusmiddelcentret, Lotte Kragelund, ser derfor mange fordele ved at vaccinere de socialt udsatte helsingoranere i kendte rammer, og hun er meget glad for løsningen. Personalets indgående kendskab til den enkelte borger - som de jo hjælper i hverdagen - betyder, at de på rusmiddelcentret godt kan gennemføre vaccinationen, selv hvis sundhedskortet ikke lige er til at finde, og de hjælper hele vejen.

- Nogle har fået indkaldelsen til de »normale« vaccinationssteder, men er ikke mødt op. Rusmiddelcentret er et sted med tryghed, og personalet henter og følger dem, der har brug for det, så vi er meget glad for, at vi kan hjælpe, siger centerleder Lotte Kragelund.

Den målrettede indsats er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og Helsingør Kommune, men det er sundhedsfagligt personale fra Rusmiddelcentret i Helsingør, der står for selve udførelsen af vaccinerne.