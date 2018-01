Byggestøvet har nu lagt sig efter renoveringen og stilladserne er pakket væk i Tibberupparken, og derfor inviterer Boligselskabet Nordkysten beboerne til fest i dag. Foto: Presse

Fra "ghettolignende betonbebyggelse" til "klassisk parkbebyggelse"

Helsingør - 12. januar 2018

I dag fredag fester beboerne i de 240 renoverede lejligheder i Tibberupparken i Espergærde. I løbet af de seneste år har Tibberupparken gennemgået en kolossal udvikling og fået et meget tiltrængt ansigtsløft. Boligerne har gennemgået en omfattende renovering med nye facader, vinduer, døre og 12 nye penthouse-taglejligheder. Tibberupparken har desuden fået flere boliger med seniorvenlige adgangsforhold og moderne og fremtidssikrede lejeboliger med lave forbrugsafgifter.

Visionen for området var, at Tibberupparken skulle udvikles fra en "ghettolignende betonbebyggelse" til en klassisk dansk parkbebyggelse. Målet var desuden at gøre bebyggelsen attraktiv for en bredere skare af beboere ved at højne boligstandarden og dermed boligkomforten, samt gøre boligerne seniorvenlige. Det projekt fejres i dag med en stor fest for beboerne.

Liv og rum

Et af de første synlige beviser for områdets forvandling er, at fællesområderne i Tibberupparken har gennemgået en forvandling. De store græsflader er blevet inddelt i fire forskellige "haver": Skovhaven, Græshaven, Hasselhaven og Bakkehaven. Hver have er indrettet med forskellige aktiviteter for øje - eks. legepladser, frugttræer, kuperet terræn eller overdækkede opholdspladser.

I Tibberupparken gennemførte man den fysiske renovering og den boligsociale helhedsplan samtidigt. Målet med den boligsociale helhedsplan var at gøre Tibberupparken til et attraktivt boligområde, også for dem der ikke bor der i forvejen. Et boligområde man kan være stolt af og et sted, hvor beboerne tager hånd om hinanden og har lyst til at være sammen på tværs af kulturer og generationer. Tibberupparken skal kort sagt være et trygt og rart sted for alle.

For at øge trygheden er der arbejdet med en række tryghedsskabende elementer, herunder er de lukkede garager blevet nedlagt, der er kommet lås på de nye tørregårde, der er fastsat regler for hvor høje hækkene mellem haverne må være, og derudover der er tilført mere liv og lys til tidligere meget utrygge steder.

Afslutningsfest

Byggestøvet har nu lagt sig efter renoveringen og stilladserne er pakket væk. Byggepladsen som i flere år har været beboernes nabo er kørt væk og den flotte forvandling af Tibberupparken er endelig ved at kunne se sin afslutning. Det skal selvfølgelig markeres. Derfor har boligselskabet Nordkysten inviteret alle beboere og samarbejdspartnere til afslutningsfest.