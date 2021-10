Se billedserie I 1955 åbnede Irma i Stengade 23-25. Det var Danmarks første selvbetjeningssupermarked.

Fra gæstgivergård til Irma: Kan kælderen i Stengade have haft gange til Kronborg?

- Jeg har aldrig selv haft lyst til at gå derned. Hvor lang den er, eller hvad den har været brugt til, ved jeg ikke. Den er lidt uhyggelig. Du er velkommen til at komme og kigge på den. Sådan skrev Hanne Rasmussen i en mail til mig, og et par dage efter stod jeg i mørket.

I sommer bragte vi en artikelserie om Helsingørs historiske kældre. Egentlig var den begrænset til at løbe over sommerens lørdage - som et forsøg på at bringe nogle anderledes - men alligevel vedrørende - artikler i en tid, hvor nyhederne sjældent står i kø for at blive skrevet. Men så skete det - der heldigvis af og til sker - at en læser havde fundet vores artikler interessante, og havde et bud på en anden spændende kælder - der også fortjente at blive vist frem. Så her. Endnu en artikel om en ældre kælder. Nok den sværest tilgængelige af dem jeg indtil nu har besøgt, og måske også den, der for længst tid siden har haft besøg. Jeg ved det ikke, men mængden af spindelvæv kunne tyde på det.

Ned i mørket Der er en lem på omkring en gange en meter i væggen i ejendommen på Fiolgade 2's opgang. Rød og i massivt metal og med en lodrethængende stige lige inden på den anden side. Jeg kravler igennem den, og på en mindre elegant måde lykkes det mig at finde fodfæste, inden jeg lader mig føre ned i dybet.

En lampe kaster lys over gulvet - eller manglen på samme - lige neden for. Det er en bar jordbund, jeg træder ned på, og da jeg vender mig om, kigger jeg direkte ind i mørket.

Hanne Rasmussen, der havde tippet mig om kælderen, som hun vidste eksisterende, men som hun aldrig havde været nede i, havde advaret mig.

-Husk nu en god lommelygte, havde hun sagt.

Alligevel havde jeg kun taget min telefon med. Den indbyggede lommelygte kastede en lyskegle et par meter frem.

Den første af sin slags Godt nok er adressen Fiolgade 2, men opgangen fører op til lejligheder i en karré i Stengade, og selvom kældermørket forvirrer min retningssans en smule, så går det op for mig, at kælderen også løber her.

I en historisk sammenhæng er det interessant. Slår man adresserne i Stengade op - nummer 23 og 25 - så falder man over sort/hvide billeder af en Irma. Danmarks første selvbetjeningssupermarked, der slog dørene op i 1955, og siden har musikbutikken Merlin og senere Fona haft forretning i samme lokaler.

En el-tavle Jeg når ikke særlig langt ind i kælderen før jeg finder efterladenskaber fra bygningens tid som supermarked. Emballage - i grønne farver og helt tydeligt fra en anden tid - ligger efterladt på jorden, og et par maskiner med propeller, der ligner dele fra en forældet kølemontre, dukker op i min lygtes skær.

Jeg når til en skillevej. En slags fordelingsgang, og jeg tager i første omgang en tur ind i et rum med noget der ligner en meget stor el-tavle af ældre dato. Jeg tænker, at jeg her fra nok kan lege med lyset i meget af Stengade.

Siöstedts postgård Min research om bygningen i Stengade fører mig mange år tilbage i tiden. Jeg falder over navnet Peter Siöstedt i Helsingør Leksikon, og lader mig forstå, at han i 1700-tallet var en af byens kendte herrer. Ikke alene fordi han drev gæstgiver- og postgård på grunden - hvor folk fra nær og fjern lagde vejen forbi - men også fordi han i 1766 var med til at stifte Helsingørs Kongelig Privilegerede Skydeselskab. Skydeselskabet, der eksisterer den dag i dag.

Siöstedt fik i 1770 desuden bevilling som »Bestandig Vognmester og Herbergerer«, og med den titel blev det bestemt, at bygningen »for enhver herefter skulle være Postgaard«.

Underjordiske gange? Det siges, at der under Helsingørs indre by er et net af gange - eller i hvert fald et par underjordiske veje - der fører fra byen og ud til Kronborg.

-Tænk, hvis kælderen er en af de dybe gange, som kongen har gået i. Det kunne være sjovt, sagde Hanne Rasmussen, inden jeg trådte ned i kælderen, og jeg må da indrømme, at nu hvor mørket har omsluttet mig, kan jeg mærke en lille frygt for, at kælderen aldrig stopper - at jeg måske ikke kan finde vej ud igen. Signalet på min telefon er for længst forsvundet, og flere gange går jeg tilbage til stigen igen for at sikre mig, at jeg ikke er foret vild.

Edderkoppespind rammer mig som fine tråde i ansigtet, og hvis man kender mig, ved man, at det er nok til at gøre mig en lille smule panisk. Jeg kører hænderne op i ansigtet for at få den kildende og myrekryb-agtige fornemmelse til at stoppe.

Det går op for mig, at jeg er endt i en lang gang. Præcis som en lille del af mig frygtede. Afstanden mellem gulv og loft bliver mindre. Jeg fortsætter med at gå - nu let i knæ.

Det sjove natteliv I 1834 overtager urmager E. G. Hallstrøm bygningerne, og her lader han forhuset nedrive. I stedet opfører han et nyt byggeri i to etager, som han indretter som hotel. I 1858 udvider han bygningen med endnu en etage, og i 1892 bliver stueetagen indrettet som butikslokaler, hvor skiftende købmænd har haft forretningen gennem tidens løb. I 1960 udvides bygningerne endnu engang - denne gang i dybden, og i mellemkrigstiden omdannes hotellet til restaurant, dansested og forlystelsesetablissement. Stedet fik navnet Casino - og det var i mange år en del af det natteliv, Helsingør blev kendt for på denne tid.

En brat slutning Til sidst er jeg helt nede i hug for ikke at støde hovedet mod loftet. Jeg bevæger mig langsomt fremad. Et par store kampesten holder væggene - og vidner om, at kælderen nok har eksisteret betydeligt længere end selve huset.

Udover dem er der ikke meget andet at se. Jeg går stadig på den bare jord, og kigger jeg mig tilbage kan jeg ikke længere skimte udgangen.

Jeg vil skyde på, at jeg når hundrede meter ind, måske endnu længere, før jeg kan konstatere, at jeg ikke er endt i en underjordisk gang til Kronborg. En mur i sten blokerer for min videre færden.

Måske er kælderen bygget sådan, måske er gangen blevet blokeret siden hen. Jeg ved det ikke, men noget jeg er helt klar over, er at jeg er klar til igen at vende mod dagslyset og fortælle Hanne, hvad jeg har fundet ud af.

