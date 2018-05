Se billedserie Olenas bedste råd til folk med en iværksætterdrøm i maven er at tage springet, for man skal nok lære at svømme derefter. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Fra den gode idé til kvindelig iværksætteri

Helsingør - 08. maj 2018

Kvindelige iværksættere gav alle deres gode råd videre, da de udstillede deres produkter på Værftets Madmarked i weekenden.

Luksustasker gør sig til i lyset fra smukke italienske lamper. Pakistansk-dansk designede tunikaer flagrer i en mild brise fra gennemtrækket. En hestefysioterapeut har indtaget sin plads bag et højt bord, mens tre syriske kvinder kokkererer syrisk tapas, der sender en letkrydret duft ud i en den store værftshal.

Indtryk var der masser af, da en række kvindelige iværksættere fra lokalområdet udstillede og fortalte om deres unikke produkter og services lørdag og søndag på Værftets Madmarked.

- Vi vil gerne inspirere andre, og så er det jo en mulighed for at vise os frem for andre lokale, fortæller Annette Bornemann. Hun er selv iværksætter og startede for år tilbage virksomheden byBornemann, der til dagligt rådgiver og hjælper butiksindehavere med at booste deres forretning.

Søg hjælp

Blandt farverige tunikaer står Shagufta Nazlee. Med inspiration i sine pakistanske rødder, begyndte hun at designe farverig beklædning forbeholdt danske kunder. For hende var tanken om at starte sin egen virksomhed yderst uoverskuelig. Alle de mange love og regler var svære at finde hoved og hale i, men med kurser fra kommunen blev det pludselig en anden sag.

- Der er mange ting, man skal sætte sig ind i som nystartet virksomhed, og det, tror jeg, kan skræmme folk væk - men der er rigtig mange gode kurser og fagpersoner hos kommunen, så søg hjælp der. Det var det, der hjalp mig, fortæller hun.

En faglig mentor

For Shagufta var det også en god hjælp og støtte, at hendes veninde Tina Brink, der selv har været selvstændig i 2,5 år, blev hendes faglige mentor og sparringspartner. - Det er rigtig godt at kunne spare med hinanden. Jeg kan selv huske, hvor usikker jeg var, da jeg sagde sit job op uden at have en anden fast indtægt, fortæller Tina, der i dag har virksomheden Brink by Brink, der sælger hæklede tasker. Shagufta har stadig sit fuldtidsarbejde ved siden af sin virksomhed.

Inspiration for andre

Både Tina og Shagufta vil gerne være med til at inspirere andre, og derfor har de sagt ja til at medvirke i en film til Youtube, som Helsingør Kommune står for. Her vil kommunen besøge de to iværksættere for at give andre af byens borgere et indblik i deres arbejde.

- Det er rigtig godt, at vi får sat fokus på iværksætteri, og så bor vi begge på Vapnagaard, der altid kun er i fokus for alle mulige dårlige ting. Nu kan vi vise, at iværksætteri også opstår på Vapnagaard, fortæller Tina.

For Shagufta er det også vigtigt at vise andre, der ikke oprindeligt er fra Danmark, at alle kan starte en virksomhed op.

- Det er jo en måde at beskæftige sig på. Kan man ikke lige få jobbet, så kan man jo selv skabe det, siger hun.

Skab dit job

To der kender til den problemstilling er Olena Yanykl fra Ukraine og Julia Yagmur fra Rusland. Begge kom de til Danmark for ni år siden, og den gang var det svært for dem at finde et arbejde. - Sproget var lidt en hindring, og vi kunne jo let kommunikere sammen, så vi startede vores egen systue op, fortæller Olena Yanykl.

Begge havde de skrædderuddannelser hjemmefra, og da mange bekendte spurgte om ikke de ville lægge bukser op, lappe huller og sy tøj, tænkte de, at det måske kunne blive til en forretning.

- Det endte jo med at gå rigtig godt. Vi syer tøj på bestilling og reparerer, hvis noget går i stykker. Ja, det går jo faktisk så godt, at vi nu har fået praktikanter fra kommunen, som vi lærer op i vores forskellige maskiner, så de på sigt måske også kan få et arbejde, fortæller Olena.