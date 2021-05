I dag foregår det meste af salget af computerspil digitalt. Foto: Presse

Fra arkadespil til Astralis og e-sport

"Gamer" er titlen på Danmarks Tekniske Museums nye udstilling.

Helsingør - 09. maj 2021

Computerspil og gaming er blandt danskernes foretrukne fritidsbeskæftigelser, og det er både unge, ældre, mænd og kvinder, som gamer. Gennemsnitsalderen på en gamer i Danmark er 35 år, og hele 40 procent af alle danskere spiller mindst én gang om ugen. Den 12. maj åbner Danmarks Tekniske Museum udstillingen GAMER, som netop sætter fokus på gaming og gamerne - og giver publikum mulighed for at prøve nogle af de tidligste spil.

Udstillingen stiller skarpt på, hvordan gaming påvirker vores liv og hverdag. Hvad betyder det for eksempel, når en stor del af vores sociale relationer findes online, hvordan påvirker spilfigurerne vores selvopfattelse, og bliver vi voldelige af at spille?

- Med udstillingen GAMER sætter vi fokus på de fantastiske spiluniverser, som mange lader sig opsluge af, når de sætter sig foran skærmen. Men der er også skyggesider ved gaming. Mange oplever sexisme og et nedværdigende sprog, og flere gamere har prøvet, at deres temperament løber af med dem, så det måske ender med en smadret controller, fortæller Jacob Thorek Jensen, museumsinspektør på Danmarks Tekniske Museum.

Samarbejde med FGU Udstillingen er blandt andet lavet i samarbejde med elever fra klassen for it og entreprenørskab fra skolen FGU Øresund. Elevernes perspektiver på gaming har været med til at åbne for temaerne i udstillingen. Gaming er nemlig ikke bare at spille computer. Der er stor forskel på, hvilke spil man spiller, hvilken hardware man spiller på, og hvorfor man spiller. I udstillingen kan man også møde en række forskellige gamere. De fortæller blandt andet om betydningen af deres online venskaber, og hvad forskellene og lighederne er på venner fra den virtuelle og fysiske verden. Det bliver et frirum, hvor man kan dele sine allerinderste tanker.

- Det er interessant at se, hvordan mange gamere har nogle af deres bedste venner online. Den type relationer er en ukendt verden for dem, som ikke selv gamer online. I udstillingen forsøger vi at bygge bro mellem dem, som gamer og bruger en stor del af deres tid online, og dem som har svært ved at forstå, hvorfor gaming kan være så vigtigt, siger Jacob Thorek Jensen.

I udstillingen er det også muligt at prøve konsoller og arkademaskiner fra slutningen af 1970'erne og starten af 1980'erne, så man selv kan opleve, hvordan det var at spille, da de for alvor slog igennem. Man kan også se flere genstande fra det succesfulde danske esportshold Astralis.

Udstillingen åbnes den 12. maj klokken 15 af elever fra FGU Øresund, formand for DSU Frederik Vad og museumsdirektør Jens Refslund Christensen. Grundet coronarestriktioner er det ikke muligt for publikum at deltage ved selve åbningen, men fra kl. 15:30 vil der være adgang til udstillingen for alle museets gæster.

Udstillingen er lavet med støtte fra Spar Nord Fonden og Tuborgfondet.