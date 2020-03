Fra Langebro til skydegale IS-krigere

Michael Ford, der bor i Ålsgårde, har skrevet en ny roman, der udkommer den 26. marts. Det begynder fredeligt for hovedpersonen Tom Smith, som læsere af Michael Fords tidligere romaner vil huske som en ensom ulv, der går sine egne veje. Han fortæller sine erindringer til en ung advokat, men det er noget underlødigt ved advokatens forsøg på at komme tæt ind på livet af Tom Smith.

Imens er en ung pige, Amira, forsvundet på en rejse til Syrien, hvor hun ville hente sin elskede bedstemor til Danmark. Tom Smith har haft hende som elev, og han rejser fra Ålsgårde til den krigshærgede Idlib-provins i Syrien i et forsøg på at hjælpe Amira.

- Jeg har som barn og ung blandt andet boet i Beirut i Libanon, hvor min familie var udstationeret. Det skabte min interesse for det mellem-østlige område, som både politisk og religiøst er et potentielt arnested for konflikt og terror, og jeg græmmes ved det vanvid, der får lov at ske der på magthavernes befaling. Mine romaner såvel som mine kronikker er min måde at sige fra overfor det vanvid, vi ser der, siger Michael Ford, der gennem 18 år har arbejdet som lærer på Al-Irchad Skolen i Helsingør, som fortrinsvis har elever med arabisk baggrund.