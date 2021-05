Fra Espergærde IF til EM i fodbold: - Det er en solstrålehistorie

År 2001. Christian Nørgaard og Espergærde IF har netop vundet Sjællandsmesterskabet i indendørs fodbold, og medaljen bliver stolt vist frem til kameraet. Foto: Privatfoto

Christian Nørgaard er blandt de 26 udvalgte, der skal repræsentere Danmark ved EM-slutrunden i fodbold. Det skal udnyttes i barndomsklubben: - Vi skal virkelig bruge det som en løftestang

Som fodboldspiller bliver det ikke meget større end at repræsentere sit land ved en EM-slutrunde på hjemmebane. Kasper Hjulmand udtog tirsdag aften de 26 spillere, der til juni skal kæmpe for den danske ære, og her var en lokal knægt i blandt. Midtbanespiller Christian Nørgaard skal således med til sin første slutrunde - efter han har fået fire landskampe - og udtagelsen blev fulgt med stor spænding i barndomsklubben Espergærde IF.

- Jeg var rigtig nervøs, fordi han måtte udgå af sin seneste kamp for Brentford FC, så der sad jeg med hjertet oppe i halsen, siger formand i Espergærde IF´s fodboldafdeling Tom Pedersen, der ligesom mange andre i klubben følger »Nør« og hans karriere i England tæt.

- Vi har i lang tid planlagt en klubtur til Brentford, men det er blevet lukket ned flere gange på grund af covid. Vi går og bakser med en tur for alle ungdomstrænere, siger fodboldformand Tom Pedersen.

Farmand er ekstra glad Men interessen går også den anden vej, da Christian Nørgaard tidligere har været gæstetræner på fodboldskolen i Espergærde IF, og landsholdsstjernen har bestemt ikke glemt græsrødderne.

- Alt hvad der var omkring fodbold dengang, det husker jeg bare tilbage på med et stort smil, sagde Christian Nørgaard i et interview med DBU mandag, og den 27-årige landsholdsspiller nåede da også at spille i klubben, indtil han blev 14 år gammel.

Familien bor stadig i Nordsjælland, og faren spiller veteranfodbold i Espergærde og kommer helt sikkert til at løbe rundt med hænderne over hovedet til næste træning.

- Det plejer han i hvert fald at gøre, når Christian bliver udtaget, griner fodboldformand Tom Pedersen, der fortæller, at alle i klubben deler farens begejstring.

- Det er fantastisk. Da Christian først kom til udlandet, fik han en skade, som det var svært at komme tilbage fra, og det var skide synd for ham, så det er skønt at se ham nu, hvor han spiller vildt godt. Det er en rigtig solstrålehistorie, siger han.

Efter Espergærde gik turen til Lyngby, hvorefter den skrantende storklub HSV viste interesse, men opholdet i Hamborg blev ingen udpræget succes. Brøndby hentede talentet hjem, og Nørgaard etablerede sig som en profil i superligaen, hvilket kastede endnu et udlandsophold af sig. Først i Fiorentina og altså nu i ambitiøse Brentford - hvor Nørgaard er blevet forenet med cheftræner Thomas Frank fra Brøndby-tiden.

Inspiration til drømmen Her kæmper klubben om oprykning til Premier League, og i Espergærde IF har man tænkt sig at udnytte den succes, som Christian Nørgaard oplever på både landsholds- og klubniveau.

- Vi skal bruge det som en kæmpe løftestang. Det viser, at landsholdsstjerner godt kan komme fra de små klubber. Vi har talt om, at vi skal gøre endnu mere ud af at fortælle børnene; »prøv og hør, han begyndte på de helt samme knoldebaner som jer, lyder det fra Tom Pedersen.

Det er altså muligt at bytte den rød-hvide Espergærde IF-trøje ud med den rød-hvide landsholdstrikot. Det gør EM-aktuelle Christian Nørgaard til juni, og på kvindesiden har Christina Ørntoft tidligere gjort det samme. Tiden vil vise, om der er flere kommende landsholdsspillere i blandt klubbens mange fodboldglade drenge og piger. Nu har Christian Nørgaard i hvert fald vist vejen, så selvom Espergærde IF´s motto er; »Fodbold skal være sjovt!« betyder det ikke, at fodbolden ikke kan blive seriøs senere hen.

- Der var mange dygtige spillere på Christians gamle hold, og vi kunne godt se, at han kunne tage 1000 jongleringer, men det er meget svært at se, hvem der går hele vejen. Det kræver den rette indstilling - og især en masse ærgerrighed, reflekterer formand Tom Pedersen.

Landsholdet træner og bor i Helsingør under EM, hvor de flytter ind den 3. juni. Første mulighed for spilletid til Christian Nørgaard ved EM er den 12. juni, hvor Danmark møder Finland i Parken.