Fra EM i Portugal til Kronborg Masters i Helsingør

I lørdags kæmpede Olivia Grønborg, Mellissa Johansen og Kajsa Landstrøm fra Helsingør Golf Club om bronzemedalje for det danske pigelandshold ved EM i Portugal, hvor vores svenske naboer desværre løb med metallet. Men en fjerdeplads ud af 16 deltagende nationer ved et europamesterskab for pigelandshold er en flot præstation, som de tre golftalenter kan være stolte af, lyder det i en pressemeddelelse fra Helsingør Golf Club.

Olivia flyver til Torino i Italien, hvor hun fra den 21. - 24. juli skal spille om europamesterskabet for kvinder, medens Mellissa rejser til Finland for at spille European Young Masters for hold med to piger og to drenge op til 16 år.