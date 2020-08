Fotoudstilling med bybilleder i Kvickly

Fotoklubben Kronborg udstiller spændende fotografier fra Helsingør og nærmeste omegn i Kvickly Stjernegade. Det er med helt særlig glæde, at vi i Kvickly får muligheden for at fremvise spændende lokale fotografier fra Helsingør og nærmeste omegn, skabt af Fotoklubben Kronborg. Fotoklubben Kronborg udstiller i alt 14 billeder der viser et lille udsnit af den forskelligartede kultur, arkitektur, kunst m.m., som Helsingør er så rig på.