Sådan her kan bybilledet ved Svingelport meget vel se ud i fremtiden, når U/Nords uddannelsesbygning bliver en realitet. Visualisering: IC Arkitekter

Forvirrede politikere på Zoom: Borgerne inddrages i sag om ny uddannelsesbygning

Byrådet valgte mandag aften, at kommunens borgere efter sommerferien inddrages i planlægningen af U/Nords kommende uddannelsesbygning ved Svingelport. Det skete efter en del forvirring, hvor alt andet end borgerinddragelsen blev diskuteret.

Helsingør - 31. maj 2021 kl. 20:00 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Om det var den høje sommertemperatur mandag aften, der gjorde det, skal lade være usagt, men der var stor forvirring, da byrådet i aftes skulle tage stilling til punkt fem på dagsordenen. Her skulle de beslutte om det udarbejdede grundlag til opførslen af U/Nords nye uddannelsesbygning ved Svingelport kunne blive godkendt, så der efter sommerferien kan blive påbegyndt en borgerdialog om den kommende uddannelsesbygning. Flere af politikerne kunne således ikke vente med at diskutere emnet, hvorfor adskillige af byrådsmedlemmerne kom med deres besyv til sagen, da det egentlig var punktet forinden, nemlig månedlig rapportering på regnskab, der skulle diskuteres. Borgmester Benedikte Kiær (K) fik dog afbrudt diskussionen, da hun slog fast, at man havde taget hul på punktet for tidligt.

Ingen værksteder? Politikerne nåede dog kort efter til punkt fem, og den her gang havde de talt korrekt til fem. På punktet skulle de stemme om det udarbejdede grundlag til opførslen af uddannelsesbygningen ved Svingelport kunne blive godkendt, så der på den anden side af sommerferien kan blive påbegyndt en borgerdialog. Det var dog ikke borgerdialogen, der blev flittigst diskuteret. Det var derimod manglen på værkstedslokaler. Flere af politikerne havde hæftet sig ved, at der i grundlaget for uddannelsesbygningen intet stod om værksteder på grunden ved Svingelport.

- Jeg undrer mig over, at der ikke er værkstedslokaler. Vil man så bygge til efterfølgende? Hvorfor ikke lave det med det samme, så værkstederne er der i forbindelse med de uddannelser, som vi vil have til Helsingør? Det kræver vel, at vi gør det ordentligt fra starten af, så der er mulighed for uddannelse der, sagde Jan Ryberg (L).

Forvirringen fortsatte Borgmester Benedikte Kiær svarede dog hurtigt, at uddannelserne som sejlmager og bådebygger vil blive placeret i Hal 19 i Værftet, hvor der altså vil være værksteder til dem. Det stoppede dog ikke forvirringen.

- Nu er der på erhvervsskolerne kommet et grundforløb i bæredygtigt håndværk, hvor skal de så være? Ved Svingelport, hvor der ingen værksteder er, eller mener man også, at de skal være på Værftet? Lad os tage en snak med U/Nord og sig, at vi vil have nogle værkstedsfaciliteter, så de også kan komme derned med tiden, sagde Jørgen Bodilsen (EL)

Kritik af udseende På trods af, at der er langt til en lokalplan, og at der bare skulle stemmes om en borgerdialog, stillede flere sig også utilfredse over den kommende uddannelsesbygnings udseende, ligesom der også var bekymring for uddannelsesbygningens kommende nabo, musikskolen.

- Jeg synes det ser meget mastodontisk ud, og ud fra de tegninger, som jeg har set, ligner det, at musikskolen bliver glemt. Det skal dog ikke afholde mig fra at stemme ja til en borgerdialog, sagde Mette Lene Jensen (V).

Lang proces forude Bente Borg Donkin (SF) undrede sig over, hvornår man kunne komme med indsigelser om højden af bygningen, samt tætheden i forhold til musikskolen. Her kunne Christian Holm Donatzky (R) dog forklare, at der er en lang proces på vej, og at der vil være godt med muligheder for at komme med indsigelser.

- Først er der den indledende høringsfase, derefter høres der på input fra naboer. Der vil blive fremlagt et lokalplanforslag, der vil komme ud i formel høring, og derefter tilbage til By,- Plan,- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Der er rig mulighed for at komme med sit besyv, for beslutningen er først endelig, når lokalplanen er endeligt vedtaget, fortalte udvalgsformanden i By,- Plan,- og Miljøudvalget.

Afslutningsvis blev der stemt af to omgange. Enhedslisten havde foreslået, at U/Nord skulle have yderligere tid til at bygge videre på grundlaget for projektet, så der også kom værksteder med i planen. Det var der dog kun to fra Enhedslisten og en fra Lokaldemokraterne, der stemte for, hvorfor forslaget faldt. Efterfølgende valgte byrådet at følge administrationens indstilling til, at der skal være et indledende borgermøde.