Forvaltningens forslag: Flere fællesskaber skal øge livskvaliteten

Helsingør - 06. maj 2018 kl. 06:01 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ideer til måder at nedbringe antallet af borgere med dårligt mentalt helbred er der, men er pengene der? Ny viden fra den nationale undersøgelse Sundhedsprofil 2017 viser, at mange helsingoraneres mentale helbred skranter. Hele 26 procent har et højt stressniveau, 24 procent har svage sociale relationer, og 18 procent har i undersøgelsen angivet, at de vurderer deres helbred som dårligt.

Nu har Center for Sundhed og Omsorg indstillet en række mulige løsninger, som Omsorgs- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til på deres næste møde tirsdag den 8. maj.

At bygge bro

Et af centerets forslag er, at man i samarbejde med idrætsforeningerne udvikler et bevægelsestilbud til borgere med udviklingshæmning. På den måde kunne man bryde den negative udvikling i forhold til svage personlige relationer og ensomhed.

Derudover foreslår centeret, at kommunen laver et familietilbud til behandling af overvægtige børn, da flere og flere i kommunen lider af moderat og svær overvægt. Det skulle være med til at give børnene et bedre selvværd og forebygge, at de isolerede sig.

Center for Sundhed og Omsorg appellerer til, at kommunen bygger broer mellem sociale tilbud, fritids- og idrætsinteresser, og så skal de skabe inkluderende læringsmiljøer.

Benhård prioritering

I alt har Centeret for Sundhed og Omsorg indstillet fem forslag til højne livskvaliteten blandt borgerne i Helsingør. Fire af de fem forslag indgik som et driftsønske i budgetproces 2018-2021, men ingen af dem blev vedtaget.

Ifølge formanden for Omsorgs- og Sundhedsudvalget, Mette Lene Jensen (V), har det været et ufrivilligt fravalg. - Vi har et presset budget med et massivt merforbrug, som har gjort, at vi ikke har råd til alle de sundheds- og omsorgsopgaver, der kan være i kommunen. Det er benhård prioritering, og det er aldrig sjovt at vælge noget fra, fortæller hun og tilføjer, at resultatet af de ressourcer man sætter ind på eksempelvis det mentale sundhedsområde først vil kunne ses efter en årrække, mens der rundt om i kommunen sidder ældre borgere, som er afhængige af hjælp og ressourcer nu og her.

Ifølge Mette Lene Jensen er det svært, hvor end man gerne ville, at gøre det anderledes.

- Enten skal vi have nogle flere midler, ellers må vi sænke serviceniveauet, og det synes jeg ikke, at vi kan, fortæller hun.

Hun vil personligt selv rigtig gerne have nogle af de indstillet forslag vedtaget.

