I 2022 vil der mangle 45 plejeboliger. I 2023 åbner det nye friplejehjem på hospitalsgrunden, og så vil der være en håndfuld boliger i overskud, men kun for en kort periode. I 2029 vil der nemlig mangle 89, og derfor skal der opføres nogle nye plejeboliger i en nær fremtid. Foto: Sarah Marie Winther

Send til din ven. X Artiklen: Forvaltning med klar melding til politikerne: Nyt plejehjem bør opføres i Espergærde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Forvaltning med klar melding til politikerne: Nyt plejehjem bør opføres i Espergærde

Der er en overvægt af plejecentre i den nordlige del af kommunen. Det næste bør opføres sydligt, og det kunne være på en tom grund i Espergærde, mener Center for Sundhed og Omsorg og Center for Økonomi og Ejendomme.

Helsingør - 09. oktober 2021 kl. 04:19 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

I de kommende år vil behovet for plejehjemspladser stige markant, som følge af, at store generationer når en alder, hvor de vil få brug for mere hjælp til at klare hverdagen. Derfor er kommunen netop nu i gang med at planlægge opførelsen af det næste plejecenter, og nu er det tid til at finde den rette placering.

Ifølge dagsordenen for det kommende møde i Omsorgs- og Sundhedsudvalget, er der flere steder i spil. Cinemabyen, det nuværende Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter på Nørrevej i Snekkersten og Højvangen i Espergærde.

Ved alle tre placeringer er der en række fordele og ulemper, men det er administrationens vurdering, at plusserne er flest ved Højvangen i Espergærde.

Et af argumenterne for at vælge den grund er blandt andet, at det er den sydligste placering i kommunen. Ser man på adresserne for de allerede eksisterende plejecentre, så vil man opdage at mange af dem ligger nord for Helsingørs bymidte. Det gælder Hornbækhave, Falkenberg, Birkebo Grønnehaven, Motebello og Kristinehøj - og også Attendos nye friplejehjem, der skal stå færdigt i 2023, ligger med sin placering på den gamle hospitalsgrund i den nordlige del af kommunen.

Det har derfor været et ønske fra kommunen, at det næstkommende ligger sydligt.

Forhandlinger med private Det er Helsingør Kommune, der ejer den 15.000 kvadratmeter store grund på Højvangen - og det i sig selv er praktisk, for så skal kommunen ikke til at forhandle med private aktører, som det vil være nødvendigt, hvis det besluttes, at et nyt plejehjem skal opføres i Cinemabyen. Her er størstedelen af grunden nemlig ikke kommunens egen, men derimod privatejet.

Det er dog administrationens vurdering, at kommunen gennem en ny lokalplan vil kunne fastlægge dele af grunden til anvendelse for et plejehjem, men det vil betyde, at kommune står mindre frit i forhold til at fastlægge en ejerform. Ønsker den nuværende ejer ikke at opføre et plejehjem, så vil kommunen være forpligtet til at overtage grunden.

Kommunal bygning Udfordringer med private ejerforhold er der ikke ved grunden på Nørrevej i Snekkersten. Her har Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter i dag til huse i et kommunalt byggeri, og det vil stå tomt, når centret flytter ind i det nye sundhedshus på Prøvestenen i 2023.

Hvad ejendommen så skal bruges til, må kommunen beslutte - men det kunne være et plejehjem.

Eneste sydlige placering Selvom bygningerne på Nørrevej ligger sydligere end Cinemabyen, så fremgår det af dagsordenen, at administrationen stadig vurderer, at kommunens ønske om et plejehjem sydligt placeret i kommunen ikke vil være tilstrækkeligt opfyldt her. Ejendommen er med sin placering 200 meter fra Snekkersten Station ellers nem at komme til og fra, hvilket må være et plus for beboere og pårørende.

Det er dermed kun Højvangen i Espergærde, der lever op til ønsket om en sydlig placering op. Grunden er 15.000 kvadratmeter, og dermed stor til at bygge et plejecenter. Her vil det desuden komme til at ligge tæt op af andre boliger, idet det vil være nabo til det boligbyggeriet, der opføres i industrikvarteret på Hovvej. Det eneste minus, som administrationen beskriver, er, at placeringen er godt 1,7 kilometer fra Espergærde Station, men det burde busforbindelser og gode vejforhold gøre op for.

Desuden er Højvangen den eneste af de tre grunde, hvor det vil være muligt at bygge et helt nyt plejecenter, uden at skulle lave en helt ny lokalplan. Her vurderer administrationen, at det vil være nok kun at lave et tillæg til den nuværende.

Hvilken af de tre grunde, administrationen skal arbejde videre med, skal Omsorgs- og Sundhedsudvalget tage stilling til på mødet den 12. oktober.

relaterede artikler

S og K er uenige om nyt plejehjem 17. august 2021 kl. 07:53

DEBAT: Byrådet er ved at komme ud af fjerene 05. august 2021 kl. 09:03