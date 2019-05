Flere borgere, deriblandt to medlemmer af Enhedslisten i Helsingør, undrede sig over, hvordan fra politisk hold planlagt helårsbyggeri ved navn Hornbæk Skovpark lige pludselig ikke havde bopælspligt. Illustration: Edvars & Edvars Arkitekter

Forvaltning fraråder kontrol med tomme helårsboliger

Et forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe om at sørge for, at kommunen håndhæver, at helårsboliger ikke i strid med boligreguleringsloven står tomme hen som led i spekulation eller bruges ulovligt som sommerhuse, bliver både dyrt og besværligt at føre ud i livet. Det er det grundlæggende budskab fra forvaltningen i Center for By, Land og Vand, som sidste år blev bedt om, at se på muligheden for at føre kontrol med kommunens tomme boliger. Nu er sagen på dagsordenen på mødet mandag i Økonomiudvalget.

Kommunen har få muligheder for at gøre noget med de over 660 helårsboliger, som sandsynligvis står tomme i strid med loven.

