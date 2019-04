Artiklen: Forvaltning: For usikkert at satse på S-tog på Kystbanen

Forvaltning: For usikkert at satse på S-tog på Kystbanen

Særligt set i lyset af det seneste års ustabile drift på Kystbanen, så har idéen om at omdanne Kystbanen til en S-togslinje fået fornyet vind i sejlene. Blandt andet har pendlerforeningens formand Michael Randrup talt for en sådan løsning, som skulle give en øget punktlighed. Denne debat fik transportminister Ole Birk Olesen(LA) til på et møde i marts i år med borgmestrene langs Kystbanen til at foreslå en screening eller analyse af S-togsdrift på Kystbanen. Den skulle finansieres 50/50 af henholdsvis staten og kommunerne langs banen. Dette giver en regning på 290.000 kroner pr. kommune, og på mødet tirsdag i Økonomiudvalget er en sådan bevilling på dagsordenen.

Forvaltningen i Center for By-, Land- og Vand fraråder politikerne at støtte S-togsanalyse økonomisk.

