Forvaltning: Behov for mere end 48 mio. kroner til nye botilbud

Der er behov for mindst 40 nye botilbud til borgere med forskellige psykiske handicap de kommende år. Alternativet er dyrere tilbud i andre kommuner, fremgår det af ny analyse.

Helsingør - 08. juni 2021 kl. 04:12 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Enten skal der investeres stort i tilbygninger og nybyggeri eller også skal kommunen ud og købe permanente og midlertidige pladser i andre kommuner til blandt andet en voksende gruppe af voksne, som har forskellige former for enten psykiske eller kognitive funktionsnedsættelser. Det fremgår af en ny kapacitetsanalyse for bo- og aktivitetstilbud, som er udarbejdet af forvaltningen i Center for Særlig Social Indsats, og er på dagsordenen til næste møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Analysen viser også, at der er behov for fortrinsvis midlertidige pladser til unge med forskellige diagnoser indenfor autismespektret. Samtidig mangler der allerede i dag aktivitetstilbud til de alle grupperne i kommunen.

Konklusionen er altså kort sagt, at kommunen ser frem mod et behov, som ikke kan dækkes af de nuværende tilbud. Med andre ord står politikerne overfor valget mellem at bygge egne tilbud eller købe store pladser i egne kommuner i stor stil. Det sidste er dyrere end egne tilbud, og samtidig bliver det bemærket i analysen, at en stor del af grupperne er afhængige af at bo tæt på familie og netværk.

Mindst 40 pladser I første omgang er behovet opgjort til 20 midlertidige og længerevarende botilbud til borgere med psykisk funktionsnedsættelse. Derudover er der behov for cirka 10 længerevarende botilbudspladser til cirka 10 borgere med psykiske og eller kognitive funktionsnedsættelser samt sociale udfordringer. Endelig er der behov for cirka 10 pladser til en stigende gruppe unge med forskellige diagnoser indenfor autismespektret. Pladser, der kan gøre de unge klar til en selvstændig voksentilværelse

Kræver mere pleje Det fremgår af dagsordenen til mødet, at kommunen ikke bare forventer flere borgere indenfor disse kategorier. For der er også tale om, at behovet for pleje, behandling og vejledning bliver større.

Således er der udsigt til, at der bliver flere ældre borgere på botilbuddene, som samtidig også får større rent fysiske plejebehov, som man eksempelvis kan opleve på plejehjem eller i hjemmeplejen. Der kan således blive behov for såkaldte hybridpladser, hvilket vil sige en slags specialiserede plejehjemspladser.

Når det gælder gruppen af unge borgere indenfor autismespektret er der også tale om en gruppe som også ofte også har andre diagnoser, som eksempelvis angst og AAD samt må betegnes som sårbare, fremgår det analysen.

Udvidelse af Kronborghus Ser man alene på anlægsudgifterne, så vil det koste omkring 48 millioner kroner at bygge omkring 45 til 47 pladser. I forhold til at benytte pladser udenfor kommunen eller på private institutioner vil der i snit være tale om en besparelse på 50.000 kroner om året.

En af løsningerne i forhold til at skaffe nye pladser er en udvidelse af institutionen Kronborghus på Egevænget. Denne udbygning skal rumme 10 pladser til erstatning af 8 pladser på Kronborgsund på Grønnehaven, som man så vil fraflytte.

Kronborghus er i øvrigt en almennyttig boligafdeling, så det vil være Boligselskabet af 1961 i Tikøb, der vil være bygherre.

Det bliver også foreslået i analysen, at der skal opføres et aktivitetshus i forbindelse med Kronborghus for 20 borgere, hvilket vi koste 8 millioner kroner. Det vil tilgengæld spare kommunen for transportudgifter på 800.000 kroner årligt for borgerne, som i dag benytter tilbud spredt over hele hovedstadsområdet.

I forhold til pladser for unge indenfor autismeområdet bliver det i analysen foreslået, at man udvider Teglhuset i Ålsgårde så det kan rumme 14 unge. Her vil man kunne spare 100.000 kroner om året pr. plads.

Tjent hjem over 13 år

Der intet besluttet i forhold til disse projekter, som alle vil skulle indgå som anlægsønsker i forbindelse med budgetforhandlingerne for de næste år. I de første omgang lyder indstillingen fra forvaltningen også på, at udvalget giver grønt lys til, at der kan arbejdes videre med anlægsønsker.

Selvom der kan spares penge på at drive botilbuddene i kommunen, så vil en investering på omkring 48 millioner kroner først være tjent ind om 13 til 16 år. Derefter vil den årlige nettobesparelse være på 3,6 millioner kroner.