Forvaltning: Arbejdsmiljøet er blevet bedre på CABAS

Tidligere i år kunne Frederiksborg Amts Avis afsløre massive arbejdsmiljøproblemer i beskæftigelsestilbuddet CABAS. Nu er arbejdsmiljøet i bedring - selv om der fortsat er udfordringer, lyder det fra forvaltning.

Helsingør Kommunes instution CABAS, Center for Aktivitets- og samværstilbud, Beskyttet beskæftigelse, Afklaring og STU, har som afdækket i Frederiksborg Amts Avis dette forår været præget af massive arbejdsmiljøproblemer, hvilket medførte en rød arbejdsmiljø-smiley fra Arbejdstilsynet og et påbud om at søge hjælp hos en ekstern arbejdsmiljøfirma. I rapporten kunne man læse om en arbejdskultur, hvor der var mistanke om et direkte krænkende arbejdsmiljø. I rapporten er det særligt stedets daværende leder, som beskrives som et problem, og flere af de udspurgte personaler brød sammen, da de skulle udtale sig til Arbejdstilsynet.

Nu er situationen dog i bedring, fremgår af det af en orientering til medlemmerne af Social- og Beskæftigelsesudvalget fra forvaltningen i Center for Særlig Social Indsats.

Problemerne var følge den senere rapport fra arbejdsmiljøkonsulenterne hos Human House først og fremmest centreret omkring værksted og hovedkvarter på Højvangen i Espergærde, og konklusionen var ganske klar: »Betingelserne for kategorisering som mobning var opfyldt«. Det gjaldt både mobning fra ledelsens side og mellem medarbejderne.

Besparelser fylder Siden rapporten blev afleveret har der været nedsat en styregruppe med deltagelse af blandt andre centerchef Pernille Madsen, ledelse og medarbejderrepræsentanter, som har afholdt møder frem til august.

Konklusionen er nu, at der er sket forbedringer i forhold til arbejdsmiljøet. Der spores kort sagt ifølge styregruppen en »stemning af optimisme«.

Samtidig lægger styregruppen ifølge orienteringen ikke skjul på, at besparelser på særligt afdelingen Gydevej har været med til at præge arbejdsmiljøet negativt. Dette skal også ses i sammenhæng med, at der som konsekvens af det seneste budgetforlig næste år skal findes 44 millioner kroner det særlige sociale område, som tilbuddet hører under.

Forud for de meget alvorlige problemer med arbejdsmiljøet lå også en beskæring af borgernes valgmuligheder i forhold til beskæftigelsesmuligheder, og i nogle tilfælde blev tilbud for borgere med psykiske diagnoser lagt sammen med tilbud til borgere som eksempelvis var udviklingshæmmede. Den udvikling gav i forvejen en utilfredshed hos personaler såvel som borgere hos CABAS.

50 råd til bedre økonomi Sagen om CABAS kom for alvor på dagsordenen efter forvaltningen stod bag en sagsfremstilling, hvor man kunne læse, at driften af Skovcaféen skete på en mere eller mindre ulovligt uden sammenhæng mellem tilskud og aktiviteter på stedet. Ansvaret for problemerne blev i sagsfremstillingen lagt hos den tidligere ledelse, som dog overfor Frederiksborg Amts Avis mente at kunne bevise, at det i stedet var sket under den ledelse, som stod for stedet i foråret 2020.

Hvem der har ansvaret for problemerne bliver ikke slået fast på dagsordenen på næste møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget. Men på mødet får medlemmerne fremlagt en ekstern rapport udarbejdet af konsulenthuset KPMG. Og af dømme efter rapporten ser det ud til, at der er og har været betydelig problemer med at styre økonomien i institutionen efter reglerne. Medvirkende til problemerne er tilsyneladende, at aktiviteterne er fordelt på flere adresser. Således er KPMG's folk kommet med intet mindre end 50 anbefalinger til en bedre økonomistyring,

Blandt de mange anbefalinger er:

Afskaffelse af kaffekasseordning, bedre kommunikation mellem CABAS og kommunens Center for Økonomi og Ejendomme, afklaring om momsfritagelser for værkstedsproduktion samt, at der skal foreligge dokumentation for beslutninger samt forretningsgangsbeskivelser.