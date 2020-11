Der var mere end 100 meter lang kø inden man gik over til tidsbestilling af coronatest i Helsingør. Billedet her er fra den 15. september, som var sidste testdag inden tidsbestilling blev indført. Foto: Christopher Valeur

Fortsat stor coronasmitte: Højeste antal smittede på én dag nogensinde

Især to datoer skiller sig ud. Den tredje november, der ikke tæller med i tallet for den seneste uge, samt den femte november. Begge dage har der været 23 personer, der har fået konstateret corona i kommunen. Det er det højeste antal, som der nogensinde er blevet bekræftet smittet med corona på en dag i kommunen.

Til sammenligning kan det siges, at for bare tre uger siden lød den hidtidige rekord for antal smittede på en uge på bare 57 i Helsingør Kommune. I alt har 646 borgere i kommunen været smittet med corona siden den 27. januar. Det er fortsat aldersgruppen 50-59 år, hvor der har været flest tilfælde af virussen i kommunen. I den aldersgruppe har der været 135 tilfælde siden den 27. januar.

En ringe trøst kan være, at der er flere andre kommuner, hvor det går værre. Helsingør Kommune havde således det 18. højeste incidenstal den 22. oktober, hvor tallet lå på 91,1. Nu, med et væsentligt højere tal, ligger kommunen med det 31. højeste incidenstal på landsplan.

Da der bor omkring 63.000 borgere i kommunen, ganges tallet altså en smule op. Stigningen af smittetilfælde betyder at Helsingør Kommune fortsat er at finde på listen over kommuner med incidenstal på over 20, som der holdes ekstra godt øje med.