Fortjenstmedalje for 40 års tjeneste

Den 2. juli kunne Bo Bach Larsen, Svinget, Espergærde, fejre 40 års jubilæum i Helsingør Kommune og Nordsjællands Park og Vej, først som specialarbejder siden med et forløb som voksenlærling.

Bo Bach Larsen har særligt arbejdet med gartnerisk pleje af Helsingør Kommunes skoler, plejehjem og institutioner i Snekkersten og Espergærde området, hvor Bo Bach Larsen er en institution i sig selv. Bo har haft flere tillidshverv og har haft ansvaret for at styre opgaverne for flere kollegaer.