Fortalte hun var ny nabo: Stak af med smykker

I torsdags ved 19-tiden blev der banket på døren hos en 91-årig kvinde på Gylfesvej. Den ældre kvinde åbnede døren, og her stod en kvinde, som havde bragt kager med. Kvinden med kagerne introducerede sig som en ny nabo, og hun fik i den forbindelse lov til at komme indenfor.

I Helsingør fandt et indbrud ligeledes sted over weekenden, men et mere traditionelt et af slagsen. I fredags blev et stuevindue på Stubbedamsvej opbrudt, hvorefter tyvene fik stjålet tablet, computer, smykker og andre ting, der endnu ikke er opgjort.