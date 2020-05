Forsyningsselskab vil starte solenergiselskab

Byrådet skal i aften, mandag, tage stilling til et punkt om godkendelse af årsrapporten for det 100 procent kommunalt ejede selskab Forsyning Helsingør. Mere præcist skal Byrådet give borgmesteren bemyndigelse til at godkende årsrapporten på selskabets generalforsamling. I samme omgang fremgår det også af dagsordenen, at Forsyning Helsingørs bestyrelse søger om opbakning til at gå ind i et nyt forretningsområde i form af solenergi, hvor satsningen skal ske i rammen af et aktieselskab. I begrundelsen for satsningen bliver der også henvist til kommunens ejerstrategi for Forsyning Helsingør.

Forsyning Helsingør søger nu Byrådets tilladelse til at starte et nyt selskab med fokus på solenergi.

