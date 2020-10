Kraftvarmeværket på Energivej blev åbnet officielt af daværende bestyrelsesformand Per Tærsbøl efter nogens tids prøvedrift i oktober 2019. Foto: Allan Nørregaard

Forsyningsselskab: Vi henter vores træflis i nærområderne

65 procent af træflisen til Helsingør Kraftvarmeværk bliver i denne fyringssæson hentet på Sjælland, oplyser Forsyning Helsingør. Resten kommer fra Baltikum og Tyskland.

Helsingør - 01. oktober 2020 kl. 09:39 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Selv om Helsingør Kraftvarmeværk på´Energivej, der er ejet af kommunalt ejede Forsyning Helsingør samt for en tredjedels vedkommende vedkommende af fælleskommunale Norfors, blev bygget for at gøre op med fossile brændsler som olie og gas, så har der særligt det seneste år været debat om bæredygtigheden ved træflis både lokalt og nationalt.

Læs også: Fragtskib fra Estland bliver det første af 13 skibe med flis

Det er baggrunden for, at Forsyning Helsingør i går valgte at komme med en nærmere opgørelse over indkøbet af træflis til dette års fyringssæson.

Det fremgår af opgørelsen, at 65 procent af træflisen kommer fra Sjælland, og bliver kørt med lastbil til værket i Helsingør. Dette faktum er værd at få frem for selskabet, da miljøregnestykket bliver påvirket i negativ grad af, at flisen bliver transporteret over lange afstande. Der har således været tilfælde af, at danske engergiselskaber har importeret træflis fra eksotiske steder som Brasilien.

Den resterende mængde flis bliver hentet for 12 procents vedkommende i Tyskland, 11 procent i Estland, 9. procent fra Sverige og 3 procent fra Letland.

Flisen fra Sverige bliver kørt med lastbil over HH-overfarten, og kørt til kraftvarmevarmeværket. Derudover bliver flisen fra Tyskland og Baltikum sejlet med coastere til Kongekajen på Helsingør Havn og kørt med lastbil til værket. Der er planlagt 13 anløb med flis fordelt på hele sæsonen, og det første skib anløber i næste uge fra Estland.

Nærmere adspurgt, så oplyser Forsynings Helsingørs kommunikationsansvarlige Thomas Hag, at andelen af dansk flis i sidste sæson var på 58 procent. Det er dog i den forbindelse værd at bemærke, at der i sidste fyringssæson blev købt en mindre mængde flis totalt. Der blev således købt 108.000 ton mod 120.000 i år.

Bedre planlægning - Det nye ved dette års indkøb af flis, at vi tegner en kontrakt på forhånd for hele for hele sæsonen hos forskellige leverandører og ikke køber ind løbende på markedet. På den måde kan vi bedre kontrollere, hvor flisen kommer fra, og sætte krav til leverandører. Således kan vi også stille krav til, at skibene på Kongekajen benytter sig af landstrøm, år de ligger ved kaj, siger Forsyning Helsingørs Bestyrelsesformand Jens Bertram til Frederiksborg Amts Avis.

Men det der stadig vigtigt for pris og sikkerhed, at selskabet bruger flere forskellige leverandører lyder det fra Forsyning Helsingørs energichef Hans Peter Balle.

- Vi har brug for leveringssikkerhed og lægger derfor ikke alle vores æg i samme kurv. Samtidig går vi efter den bedst mulige pris - under hensyn til reglerne, der ligger i den nationale brancheaftale om sikring af bæredygtig træflis, siger han.

