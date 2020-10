Forsyning Helsingørs direktør, Jacob Brønnum, er blandt de bedst betalte direktører i forsyningsselskaberne i Danmark.Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Forsyningsdirektør blandt de bedst betalte: Så meget tjener han Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forsyningsdirektør blandt de bedst betalte: Så meget tjener han

Forsyning Helsingørs øverste chef, Jacob Brønnum, er blandt de bedst betalte direktører i forsyningsselskaberne i Danmark. Det viser en kortlægning, som Finans.dk har lavet.

Helsingør - 16. oktober 2020 kl. 05:15 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Det skabte stor debat, da det tidligere i år kom frem, at Hillerøds forsyningsdirektør, Søren Støvring, foruden muligheden for dyre leasingbiler, såsom en Jaguar eller Mercedes, får en årsløn på cirka 1,9 millioner kroner. Han er dog ikke den bedst betalte kommunale forsyningsdirektør. Faktisk tjener hele fire forsyningschefer mere end Søren Støvring, og en af dem er Forsyning Helsingørs administrerende direktør, Jacob Brønnum. Det viser en kortlægning af direktørernes lønpakker i 66 kommunalt ejede forsyningsselskaber på landsplan. Lønningerne er opgjort for 2020 og er inklusiv pension, bil, bolig og bonus. Kortlægningen er foretaget af Finans.

Læs også: Direktører i kommunalt selskab får kritik for at køre i dyre luksusbiler

Rimelig løn Jacob Brønnum er med en årlig løn på 2,06 millioner kroner den tredjebedst betalte forsyningschef for et kommunalt ejet forsyningsselskab. Helsingør Forsyning er nemlig 100 procent ejet af Helsingør Kommune. Lønnen mener bestyrelsesformand for forsyningen, Jens Bertram, dog er helt rimeligt.

- Jeg har den holdning, at den rigtige medarbejder koster det, den rigtige medarbejder koster. Udover at bestride direktørjobbet er han også affaldschef, ligesom han sidder i en række bestyrelser, så nej, jeg synes faktisk ikke, at lønnen er urimelig, fortæller han til Finans.

Lav omsætning Det er kun direktørne for Hofor, Lars Therkildsen, samt Bornholms Energi og Forsyning, Rasmus Sielemann Christensen, som tjener mere end Jacob Brønnum. Lars Therkildsen har som direktør for Hofor ansvaret for Brøndby, Hvidovre og Københavns Kommuner. Under sig har han hele 1400 medarbejdere. For det får han en årsløn på lige over 3,5 millioner kroner. Rasmus Sielemann har ansvaret for Bornholms Regionskommune, hvor han har 149 medarbejdere under sig. For det får han en årsløn på lige over 2,8 millioner kroner. Den høje løn til Rasmus Sielemann skyldes, at det ifølge bestyrelsesformand i Bornholms Energi & Forsyning, Lars Goldschmidt, at det var umuligt at finde en person med de rette kvalifikationer på Bornholm, hvorfor direktøren måtte findes udefra. Derfor får han blandt andet et fastholdelsesvederlag på 600.000 kroner.

Til sammenligning har Jacob Brønnum ansvaret for Helsingør Kommune, hvor han har 157 medarbejdere under sig. Både Hofor og Bornholms Energi og Forsyning har større omsætning end Helsingør Forsyning med en omsætning på henholdsvis 5,3 milliarder og 518 millioner kroner. Her er Forsyning Helsingør bagud med en omsætning på 468 millioner kroner. Faktisk er der en række forsyningschefer, der leverer større omsætning end Jacob Brønnum gør, men som tjener mindre end ham.

Således har Forsyning Helsingør den 12. største omsætning ud af de 66 kommunalt ejede forsyningsselskaber i landet. Der er derfor ni forsyningschefer, der leverer større omsætning end Jacob Brønnum, men tjener mindre. Flere af dem har endda også større ledelsesansvar, da de har ansvaret for flere ansatte.

Løn på højt niveau Finans har interviewet to professorer, som har gennemgået resultatet. De finder lønniveauet iøjnefaldende i de virksomheder, der rangerer på pladserne lige under Hofor, deriblandt Helsingør Forsyning,

- Det er lønninger på et markant højt niveau, som man ikke bør ligge på, uden at helt særlige forhold gør sig gældende, siger Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring på Aalborg Universitet.

relaterede artikler

Affaldsbreve kostede forsyningen 50.000 kroner 05. februar 2020 kl. 18:41

Her er Rasmus Visbys historier om Hillerød Forsyning 30. januar 2020 kl. 20:21

Forsyning vil politianmelde Rasmus Visby 30. januar 2020 kl. 15:35