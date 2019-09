26 skraldemænd er nu blevet ansat hos Forsyning Helsingør. Foto: Forsyning Helsingør

Send til din ven. X Artiklen: Forsyningen henter nu skraldet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forsyningen henter nu skraldet

Helsingør - 16. september 2019 kl. 20:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forsyning Helsingør har hjemtaget afhentningen af skraldet. Selskabets biler er startet på opgaven mandag. Fremover står der Forsyning Helsingør på siderne af de skraldebiler, der henter affald hos kunderne i Helsingør Kommune. Tidligere var det selskabet Remondis, der stod for opgaven, men Forsyning Helsingør´valgte i foråret 2019, at hjemtage opgaven med indsamling af dagrenovation samt afhentning af storskrald og haveaffald. Og nu i denne uge er de 26 nye skraldemænd så startet på jobbet i Forsyning Helsingør og skal køre de første turer ud til kunderne.

-Nu er vores skraldemænd i gang, og vi håber, at kunderne bliver glade for dem. For ved at køre skraldebilerne selv får vi mulighed for at yde en bedre service, da vi nu får en tættere relation til vores kunder end før. Det tror jeg også bliver en fordel, når alle husstande i fremtiden skal til at sortere husholdningsaffaldet i flere fraktioner end i dag, fortæller Per Tærsbøl, bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør, i en pressemeddelelse.

Kender byen

De 26 nye skraldemand kommer alle - på nær én - fra selskabet Remondis, hvor de har kørt de samme ruter, som de skal kører nu i Helsingør Kommune.

- Det er en klar gevinst for os - og dermed også for vores kunder - at vores nye skraldemænd har lokalkendskab. Vi ønsker at yde den bedst mulige service over for vores kunder, og det har vi størst mulighed for, hvis vores skraldemænd kender de lokale forhold og for eksempel ved præcist, hvor Fru Jensen har skraldestativet stående, og hvor det er bedst at placere skraldebilen i de smalle gader i bykernen", siger adm. direktør Jacob Brønnum.

Forsyning Helsingør, der er 100 procent ejet af Helsingør Kommune, har forberedt hjemtagningen af renovationskørslen siden foråret. Her gennemførte

Forsyning Helsingør et udbud, der resulterede i tilbud, der lå over den økonomiske ramme for opgavernes udførsel. Derfor undersøgte Forsyning Helsingør, om selskabet selv kunne udføre opgaven

- og konklusionen blev, at Forsyning Helsingør kunne udføre opgaven billigere, end dét markedet tilbød

på det tidspunkt.

Som en del af forberedelserne har Forsyning Helsingør blandt andet købt 11 brugte skraldebiler fra Remondis. Flere andre forsyningsselskaber har også hjemtaget renovationskørslen de senere år, og Forsyning Helsingør har brugt en række erfaringer fra dem.