Forsyning Helsingør skal have valgt to forbrugerrepræsentanter. Foto: Presse

Forsyning Helsingør søger kandidater til bestyrelsen

Helsingør - 23. august 2021 kl. 03:52

Forsyning Helsingør afholder dette efterår to valg til bestyrelsen. Det ene valg er til de to vand- og

spildevandsselskaber. Her skal vælges to forbrugerrepræsentanter som afløsere for de to nuværende.

De andet valg er til alle koncernens otte forbundne selskaber. Her skal - som noget nyt - et af de to eksterne bestyrelsesmedlemmer vælges blandt borgerne. Forsyning Helsingør opfordrer derfor interesserede og egnede kandidater til at lade sig opstille.

Begge valg er for en fireårig periode. Interesserede kandidater kan lade sig opstille via Forsyning Helsingørs hjemmeside www.fh.dk. På hjemmesiden kan man også læse, hvilke krav de enkelte kandidater skal leve op til, før de er valgbare.

- Jeg håber, at der er mange bestyrelsestalenter, der ønsker at stille op til de to valg - og at mange kunder vil deltage i valget. Vi tager et stort samfundsansvar i Forsyning Helsingør, og vi har brug for eksterne input til vores arbejde, så vi sammen kan udvikle koncernen under hensyn til kommunens og kundernes ønsker samt til vores strategi, siger Jens Bertram, bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør i en pressemeddelelse fra selskabet.

De to valg foregår online og finder sted fra 25. september til 8. november. Det er kun myndige borgere i Helsingør Kommune, der har stemmeret. For valget til vand- og spildevandsselskaberne gælder endvidere, at stemmeberettigede også skal være forbrugere i et af de to selskaber.

Valgregulativet fremgår af hjemmesiden.

Bestyrelsen i de otte koncern-forbundne selskaber består i dag af:

Jens Bertram (formand), byrådsmedlem, Gitte Kondrup (næstformand), byrådsmedlem, Peter Poulsen, byrådsmedlem, Per Tærsbøl, byrådsmedlem, Jens Erik Jacobsen, eksternt bestyrelsesmedlem, Jens Jensen, eksternt bestyrelsesmedlem, (stopper), Dennis Knudsen, valgt af medarbejdere, Michael Madsen, valgt af medarbejdere, Jørgen E. Hansen, forbrugerrepræsentant i Forsyning Helsingør Vand A/S & Forsyning Helsingør Spildevand A/S, Steffen Agger, forbrugerrepræsentant i Forsyning Helsingør Vand A/S & Forsyning Helsingør Spildevand A/S.