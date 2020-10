Bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør, Jens Bertram, og medlem af styregruppen for Kronborg Cup, Frank Jensen, er begge begejstrerede over, at Forsyning Helsingør nu er hovedsponsor for fodboldturneringen. Foto: Ronnie Rosenlund Jørgensen

Forsyning Helsingør ny hovedsponsor for fodboldturnering

Sjællands største fodboldturnering, Kronborg Cup, har fået Forsyning Helsingør som hovedsponsor de næste tre år i en aftale, der sikrer Kronborg Cup 75.000 kroner.

Helsingør - 09. oktober 2020 kl. 17:57

Fra næste års Kronborg Cup og til og med 2023 kommer Forsyning Helsingørs logo til at pryde de mange tusinde deltagere og frivilliges t-shirts, der udleveres ved Sjællands største fodboldturnering. Det er et af resultaterne af en ny samarbejdsaftale mellem Forsyning Helsingør Kronborg Elhandel A/S og Kronborg Cup. En aftale der for første gang gør det lokale elhandelsselskab til hovedsponsor, hvilket sikrer Kronborg Cup i alt 75.000 kroner i den tre-årige periode.

- I Forsyning Helsingør ønsker vi at være en aktiv del af lokalsamfundet. Derfor bakker vi op om en række lokale sportsbegivenheder og events gennem vores elhandelsselskab. Kronborg Cup er et af de store events. Ved at øge vores støtte til fodboldturneringen, og nu blive hovedsponsor, sender vi et klart signal til vores nuværende og kommende kunder om, at de er med til at støtte lokalsporten, når de køber Kronborg El. Samtidig får vi øget vores eksponering, siger Jens Bertram, bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør.

Glæde hos Kronborg Cup Frank Jensen, medlem af styregruppen for Kronborg Cup, er ligeledes glad for den nye aftale.

- Kronborg El er en af vores faste og lokale sponsorer, og vi har været glade for det samarbejde, som vi har haft indtil nu. Derfor giver det også rigtig god mening at udvide aftalen, så både vi og Kronborg El kan få endnu mere ud af at arbejde sammen de næste tre år, siger han.

Forsyning Helsingør Kronborg Elhandel A/S sælger de to grønne el-produkter Kronborg El og Kronborg El+. Selskabet har tidligere arrangeret Kronborg El Cup for de mindste deltagere ved det store fodboldstævne. Med den nye samarbejdsaftale udvider selskabet sin støtte, engagement og tilstedeværelse i Kronborg Cup.