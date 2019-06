Forsyning Helsingør arbejder både her og nu og langsigtet. Foto: Presse Foto: Morten Meldgaard

Forsyning Helsingør arbejder med verdensmål

18. juni 2019

Beretning om miljø- og samfundsansvar 2018 viser, hvordan Forsyning Helsingør arbejder med FN’s verdensmål og med samfundsudfordringer. Forsyning Helsingør har udgivet sin første samlede beretning om, hvordan virksomheden aktivt støtter FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Med Beretning om miljø- og samfundsansvar 2018 fortæller Forsyning Helsingør, hvordan virksomheden forpligter sig til at tage ansvar for miljø, klima og sociale forhold, og hvordan virksomheden arbejder målrettet mod at udvikle og formulere en nedskrevet politik for samfundsansvar eller CSR (corporate sociale responsibility, red.).

Hvilke mål der er for indsatserne, og hvordan arbejdet udføres konkret i det daglige, kan alle nu læse om i Beretning om miljø- og samfundsansvar 2018. Her er blandt andet historierne om, hvordan Forsyning Helsingør arbejder med at sikre rent og sundt drikkevand, hvordan der leveres klimavenlig fjernvarme, og hvorfor virksomheden vælger at engagere sig i et skoleprojekt, der skal motivere eleverne til at interessere sig for naturvidenskab, ressourcer og miljø.

- Hver dag er medarbejderne i Forsyning Helsingør med til at opfylde FN's verdensmål. Vi har en unik mulighed for at gøre en positiv forskel på en lang række områder lige fra rent drikkevand over bæredygtig energi til ansvarligt forbrug og produktion - og den mulighed skal vi gribe. Både fordi vi kan, men også fordi vi vil. Med beretningen her dokumenterer vi indsatsen og giver vores kunder, ejere og omverden et indblik i, hvordan vi arbejder med grøn omstilling og samfundsansvar i det daglige og

strategiske arbejde, fortæller bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør Per Tærsbøl i en pressemeddelelse.

Verdensmål og bundlinjer Den 40 sider lange Beretning om miljø- og samfundsansvar 2018 fungerer både som en årlig miljøberetning,der er formuleret som et krav i Forsyning Helsingørs ejerstrategi, og som den lovpligtige rapportering af samfundsansvar, der følger af Årsregnskabsloven.

- Verdensmålene er universelle og gælder os alle! For ansvarlige virksomheder er der ikke kun én bundlinje. Vi gør en forskel på andre parametre end det finansielle - og vi bliver målt på andre parametre. Det gælder fx vores indsats for miljø og klima - og for sociale forhold og medarbejderforhold. Derfor giver det god mening at samle indsatsen i en årlig rapportering, så alle kan følge med i hvordan det går - og hvilke konkrete verdensmål, vi har valgt at understøtte, siger administrerende direktør i Forsyning Helsingør

Jacob Brønnum.

Beretning om miljø- og samfundsansvar 2018 kan ses på https://www.fh.dk/om-os/beretning-om-miljoe-og-samfundsansvar.