Forsyning Helsingør afskaffer gebyrer

Helsingør - 24. december 2019

Forsyning Helsingør afskaffer betalingsgebyrer fra 2020. Kunderne hos Forsyning Helsingør kan snart vinke farvel til de almindelige betalingsgebyrer. Fra nytår bliver det gratis at betale regninger via NETS/PBS og netbank med FIK-nummer (betalingsidentifikation). Her har priserne ellers indtil nu været 8 kroner per betaling.

- Vi afskaffer betalingsgebyrerne for at gøre vores kunder mere tilfredse. De færreste bryder sig om at betale gebyrer, og det kan være svært at forstå, hvad man reelt betaler for. Nu tager vi konsekvensen og dropper betalingsgebyrerne fra nytår. Beslutningen skal også ses som endnu et skridt hen imod mere simple og forståelige regninger, fortæller Per Tærsbøl, bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør.

Afskaffelsen af betalingsgebyrerne vil også betyde en effektivisering af administrationen, der tidligere har brugt tid på at opkræve gebyret. Kortbetaling og MobilePay er i forvejen gratis at bruge. Dermed er alle almindelige betalingsformer nu gebyrfrie. Forsyning Helsingør fastholder dog et betalingsgebyr på 75 kroner for personlig betjening i receptionen samt 50 kroner for bankoverførsel uden brug af FIK-nummer (betalingsidentifikation), da begge disse betalingsmåder kræver betydelig administration.

Fjernvarme falder i pris

Udover afskaffelsen af betalingsgebyrerne kan kunderne også se frem til generelt faldende forsyningspriser med de nye priser for 2020. For en standardhusholdning, der forsynes af Forsyning Helsingør med el, vand, og varme - og hvor affald og spildevand hentes eller ledes bort, vil den samlede pris blive over 300 kroner billigere end i 2019.

Prisfaldet skyldes fald i priserne for fjernvarme, el og vand. Prisen for affald og spildevand stiger derimod en smule.

- Jeg er glad for at det endnu engang er lykkedes os at fastholde både konkurrencedygtige priser og en sund økonomi i selskabet. Samtidig er jeg meget tilfreds med, at det nu for sjette år i træk kan lade sig gøre at sænke prisen på fjernvarme. Det gælder ikke mindst nu, hvor det fornyede kraftvarmeværk er taget i brug og leverer klimavenlig energi til kunder i Nordsjælland, siger Per Tærsbøl.

Nye priser for 2020 - gældende for en gennemsnitsfamilie i parcelhus (ændring i forhold til 2019):

El: 8.638 kroner (-303 kroner)

Vand: 3.569 kroner (-26 kroner)

Spildevand: 5.755 kroner (+102 kroner)

Varme: 15.569 kroner (-195 kroner)

Affald: 2.739 kroner (+93 kroner)

Total: 36.270 kroner (-329 kroner)

Stigningen i prisen på affald skyldes primært den almindelige prisudvikling samt bortfaldet af det særlige erhvervsaffaldsgebyr for virksomheder samt øget udgifter til forbrænding af dagrenovation. Stigningen i prisen på spildevand skyldes den almindelige prisudvikling.