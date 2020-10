Forsyning: Godt med strengere krav til træflis

- Vi er glade for den nye aftale. Nu bliver det tydeligt, at hele branchen skal bruge den gode biomasse, der består af restprodukter fra skove, som er i vækst, hvor biodiversiteten beskyttes og hvor klimaeffekten er positiv, siger Jens Bertram, bestyrelsesformand i 100 procent kommunalt ejede Forsyning Helsingør, der ejer 2/3 af Helsingør Kraftvarmeværk.

Biomassen udgår i dag 64 procent af den vedvarende energi i Danmark, og er ifølge Forsyning Helsingør hovedårsagen til, at det de senere år er lykkedes i stor stil at fortrænge fossile brændsler fra det danske energimix. Med den nye politiske aftale bliver det slået fast, at biomasse har en væsentlig rolle at spille i vores energisystem - som en overgangsløsning hen imod en varme- og elproduktion, der udelukkende er baseret på sol og vind. Det er en fremtid, som Forsyning Helsingør også ønsker at blive en del af. Derfor offentliggjorde selskabet fornylig konkrete planer om etablering af en solcellepark ved Skibstrup.