Den 50-årige mand blev anholdt onsdag eftermiddag på en parkeringsplads foran dette bosted, som har folk med misbrugsbaggrund som målgruppe. Foto: Andreas Norrie

Send til din ven. X Artiklen: Forsvundet i tre år: Blev taget med narko i kilovis Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forsvundet i tre år: Blev taget med narko i kilovis

En 50-årig mand nægtede at udtale sig, da han torsdag blev fremstillet ved et grundlovsforhør.

Helsingør - 28. januar 2021 kl. 16:43 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Hvad var årsagen til, at en 50-årig mand, som ifølge anklagemyndigheden har været meldt forsvundet siden 2017, onsdag eftermiddag omkring klokken 17.34 blev anholdt på parkeringspladsen på H.P. Christensens Vej ved botilbuddet Valhalla?

Det blev man ikke meget klogere på ved et grundlovsforhør torsdag eftermiddag ved Retten i Helsingør, hvor anklager Mikkel Sammy Christensen begærede dørlukning.

Inden dørene blev lukket for presse og offentlighed, så kom det dog frem, at den 50-årige mand, som havde hestehale og var etnisk dansk, var blevet taget med en betydelig mængde ulovlige stoffer i bilen.

Der var således ifølge retsmødebegæringen tale om lige under 1,5 kilo hash, 1,3 kilo skunk, en hashtype, 67,6 kokain og 27 gram amfetamin samt 23 gram euforiserende svampe. Mængden gør, at politi og anklagemyndighed har vurderet, at der tale om stoffer, som var beregnet til videreoverdragelse og videresalg med en betydelig fortjeneste som udsigt.

I retten sagde den 50-åriges beskikkede forsvarer Søren Henry Nielsen, at den sigtede ikke ønskede at udtale sig, og at han nægtede sig skyldig i sigtelserne.

Mobil og forsvinden Anklageren forklarede ønsket med dørlukning med, at den 50-årige havde været meldt forsvundet i intet mindre end tre år, og man gerne ville lokalisere hans adresse. Derudover havde man også fundet en telefon, som skulle undersøges.

Frederiksborg Amts Avis protesterede mod dørlukningen,

Den 50-årige blev varetægtsfængslet 14 dage. Denne afgørelse valgte han dog at kære til Østre Landsret.

37-årig også indblandet? Nordsjællands Politi har tidligere oplyst, at på samme parkeringsplads også foretog en anholdelse af en 37-årig mand, som også blev sigtet for at være besiddelse af en mindre mængde hash med videresalg for øje. Den 37-årige blev dog ikke taget med til politistationen.

Af døgnrapporten fra politiets kommunikationsafdeling fremgår det, at politiet tilsyneladende var på stedet i forbindelse med en anden politiforretning.