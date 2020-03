Her er det Forsvaret ved en anden opgave i Køge Havn tilbage i januar 2020. Frederiksborg Amts Avis arbejder på at få billeder af Forsvaret ved Helsingør Havn.

Forsvaret skal assistere politiet ved Helsingør Havn

Grænsebevogtningen ved færgeterminalen i Helsingør Havn har i de første 12 timer kun været bevogtet af det danske politi.

Men nu oplyser Nordsjællands Politi, at Forsvaret er ankommet og senere vil være med til at løse bevogtningsopgaven ved færgeterminalen.

Det er indtil videre uklart, hvor meget af Forsvarets personale, der er blevet kaldt ud til Helsingør Havn, da de ikke er synlige ved færgeterminalen endnu.

De danske grænser blev lukket lørdag klokken 12.00, efter at statsminister Mette Frederiksen fredag aften på et pressemøde oplyste, at Danmark ville lukke sine grænser i et tiltag for at bekæmpe coronaudbruddet.

De danske grænser er foreløbige lukket til den 13. april.