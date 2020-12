Butikstyvene forsøgte at stjæle underbukser og shampoo.

Forsøgte at stjæle underbukser

Personalet fra Føtex i Helsingør Bycenter slog onsdag klokken 13.50 alarm til Nordsjællands Politi. De havde nemlig pågrebet to butikstyve, der havde forsøgt at stjæle underbukser og shampoo for 524 kroner.