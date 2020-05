Forsøg både med og uden karakterer på folkeskoler

Eleverne fra Tibberupskolen, som her ses under LEGO League, ser ud til at fortsat få karakterer fra 7. klasse. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Helsingør - 24. maj 2020

Stort politisk flertal forventes mandag at godkende to dispensationsordninger på skolerne, der går i hver sin retning. I folkeskolen bliver der normalt givet karakter fra 8. klasse og frem. Men de seneste år har Espergærde Skoles overbygningsafdeling på Tibberupskolen givet karakter fra 7. klasse, hvor eleverne starter på skoleafdelingen. Det er sket efter en ansøgning fra skolen, og en dispensation givet af Byrådet, hvor der dog ikke var fuld enighed. Således var daværende Børne- og Uddannelsesformand Christian Holm Donatzky(R) imod forslaget, som han ikke mente var i tråd med erfaringer og forskning.

Nu har Espergærde Skole søgt om at få lov til at fortsætte forsøget med yderligere tre år, hvilket kræver Byrådets godkendelse, og at Undervisningsministeriet ligeledes giver en dispensation. Skolen skriver i ansøgningen, at karaktererne har været med til at skabe mere gennemsigtighed for eleverne og deres forældre, og at eleverne bliver mere bevidste om deres styrker og svagheder forhold til valg af ungdomsuddannelse.

Da ansøgningen i første omgang blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde var der ikke længere nogen modstand mod at give dispensationen, og samtidig blev det indstillet, at der efter forslag fra Socialdemokratiet også skulle gøres plads til en forsøgsordning, der peger i den modsatte retning.

Mistrivsel og præstationskultur

Forslaget går i sin korthed ud på, at en skole i kommunen skal have mulighed for at lave en forsøgsordning uden karakter i udskolingen selv om eleverne selvfølgelig stadig skal gå til en afgangsprøven, hvor der bliver givet karakterer. Forsøgsordningen bliver dog kun til noget, hvis en skole selv søger om at få lav til at lave forsøget.

Medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget Silas Drejer(S) har begrundet forslaget med, at der i dag er mange unge, som mistrives psykisk på grund af en forstærket præstationskultur, og at en anden evalueringskultur måske kan skabe en bedre læring og trivsel. Dette forslag blev på udvalgsmødet støttet af Konservative og Lokaldemokratene. Kun Marlene Harpsøe(DF) stemte imod.

Da sagen var på dagordenen på det seneste møde i Økonomiudvalget var det da også kun DF, som var imod. Med andre ord er der udsigt til, at begge dispensationer bliver givet på byrådsmødet mandag aften.

Større faglighed Baggrunden for forsøget i Espergærde handlede fra starten om at skabe en profil for den lokale udskolingsskole, men også om at gøre skolens faglige resultater bedre. Det er ikke sådan, at eleverne tidligere på nogen måde har klaret sig dårligt i Espergærde, da karaktersnittet ligger over gennemsnittet, og langt størstedelen af eleverne kommer videre i gymnasiet eller andre uddannelser.

Det er dog samtidig blevet bemærket, at resultaterne ikke er helt så gode, når man ser på elevernes socio-økonomiske baggrund. For Espergærde er nemlig et området præget af ressourcestærke forældre såvel økonomisk som uddannelsesmæssigt. Med andre ord kunne karaktererne eller det man kalder »undervisningseffekten« være højere. Det blev også dengang bemærket, at skolerne i Espergærde lå forholdsvist lavt i eksempelvis den borgerlige tænketank Cepos's årlige undersøgelse af undervisningseffekter. Det hører dog med til sagen, at undersøgelsens metode er blevet fagligt kritiseret af flere forskere.