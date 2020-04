Forslag: Corona-dispensation fra ghettolisten for Nøjsomhed

Byrådsmedlem Allan Mortensen (EL) foreslår, at Byrådet retter henvendelse til boligminister Kaare Dybvad Bek (S) for dispensation for ghettolisten grundet coronakrisen, fremgår det af dagsordenen til næste byrådsmøde.

Det er i grove træk sådan byrådsmedlem Allan Mortensen fremlægger sin sag i dagsordenen til næste byrådsmøde. Men i forhold til ghettolovgivningen mener han ikke, at hverken ham selv, eller Enhedslisten, er bekendt med en dispensation fra ghettolisten. Han frygter, at coronakrisens negative indflydelse på beskæftigelsen kan gøre det sværere for ufaglærte beboere i Nøjsomhed at finde arbejde. Derudover risikerer beboere, som allerede er i arbejde, at miste det.

Der er intet, som er, som det plejer. Grænserne er lukket, store dele af landet er stadig lukket ned og på mange områder er der indført love og restriktioner, som går imod det, vi er vant til for at begrænse coronakrisens skader.

