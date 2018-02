Forskrækkede tyve flygtede på knallert

Omkring klokken 18.30 opdager en nabo til en villa på Rørtangvej, at et nabovillaens vindue står pivåbent. Han finder det mærkeligt, og da han lyser hen mod vinduet flygter to gerningsmænd fra stedet. Naboen når at bide mærke i, at den ene mand bar arbejdsbukser med reflekser under knæene og sko, der ligeledes var mærket med reflekser, mens den anden gerningsmand bar mørkt tøj. De to gerningsmænd flygtede på en knallert gennem et stisystem, da naboen forskrækkede dem. Der er endnu ikke dannet et overblik over, om der blev stjålet noget fra ejendommen.